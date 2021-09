Estrenos de Netflix en octubre 2021: películas y series que llegan a la plataforma

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Netflix renovará su catálogo en octubre, con una cantidad de series y películas originales y ya conocidas que, como cada mes, le darán aire a un catálogo superpoblado de títulos.

Entre las series que se estrenarán este próximo mes, destaca la llegada de todas las temporadas de Seinfeld, una de las sitcoms más populares de la historia de la televisión (foto principal). Creada por Larry David y Jerry Seinfeld, se estrenó en 1989 y estuvo al aire durante nueve años. Se la podrá ver en streaming desde el 1 de octubre.

Además, el 15 de octubre se lanzará la tercera temporada de la serie original You, controversial ficción sobre un femicida que se presenta como Don Juan, y que ahora tiene su propia familia. Pero lo que más expectativa genera en octubre es el estreno de la tercera y última temporada de Luis Miguel: La serie, anunciada para el 28 de octubre.

A continuación, las series que llegarán en octubre:



1 de octubre

Las cosas por limpiar (original)

Seinfeld (todas las temporadas)



4 de octubre

On My Block (temporada 4, original)



6 de octubre

La venganza de las Juanas (original)

El amor es ciego: Brasil (más lanzamientos el 13 y el 20)



7 de octubre

Amor a primera bestia (temporada 2, original)

Aun así (original)



8 de octubre

Pretty Smart (original)



9 de octubre

Billions (temporada 5)



14 de octubre

Otra vida (temporada 2, original)



15 de octubre

You (temporada 3, original)

21 de octubre

Sexo, amor y Goop lab (original)

Insiders (original)



22 de octubre

Locke & Key (temporada 2, original)

Trabajo incógnito (original)

Dinastía (temporada 4, original)



28 de octubre

Luis Miguel: La serie (temporada 3, original)



29 de octubre

Colin en blanco y negro (original)



30 de octubre

Amor (invitados especiales: matrimonio y divorcio) (temporada 2, original)

cine Las películas que llegan

Historias muy conocidas por el público como Marley y yo, Sr. y Sra. Smith —la película que unió a Angelina Jolie y Brad Pitt— y Rescatando al soldado Ryan se sumarán al catálogo de Netflix el 1 de octubre. A lo largo del mes, también quedarán disponibles títulos como El lado luminoso de la vida, Rush: pasión y gloria o Venom, entre otros.



En cuanto a la factura original, el más importante es el estreno de Culpable, thriller protagonizado por Jake Gyllenhaal que tiene al director de Día de entrenamiento, Antoine Fuqua, y al guionista de la aclamada serie True Detective, Nic Pizzolatto. Se la podrá ver desde el 1 de octubre.

1 de octubre

Culpable (original)

Marley y yo

Al diablo con las noticias

El periodista: La historia de Ron Burgundy

Regreso del todopoderoso

Sr. y Sra. Smith

Fuego contra fuego

Rescatando al soldado Ryan

4 de octubre

El lado luminoso de la vida

Triste San Valentín



5 de octubre

Rush: Pasión y gloria



6 de octubre

Hay alguien en tu casa (original)



8 de octubre

Mi hermano, mi hermana (original)

Angeliena (original)



9 de octubre

Venom



10 de octubre

El último maestro del aire

MIRA TAMBIÉN Las series y películas que saldrán del catálogo de Netflix en octubre

13 de octubre

Distancia de rescate (original)



14 de octubre

One Night in Paris (original)

Hijos del odio



15 de octubre

La batalla olvidada (original)

Cuatro por cuatro (original)

Historia de lo oculto



20 de octubre

Fauces de la noche (original)

Calle de la Humanidad, 8 (original)



27 de octubre

Nadie duerme en el bosque esta noche 2 (original)

Hipnótico (original)



29 de octubre

El ejército de los ladrones (original)

El origen del mundo (original)

otras novedades Documentales y más

1 de octubre

Colonia Dignidad: Una secta alemana en Chile (original)

Juego sucio (volumen 1, original)

Diana: El musical (original)



8 de octubre

La vocera



12 de octubre

Las películas que nos formaron (temporada 3, original)

La creación de Malinche: Un documental de Nacho Cano (original)

Convergencia: Valentía ante una crisis (original)



20 de octubre

Aquí me encuentro (original)



22 de octubre

Esos locos años veinte (temporada 1, original; más estrenos el 29)

Niños y familia



1 de octubre

Gatitas asustadizas (temporada 1, original)



4 de octubre

Pistas de Blue y tú



8 de octubre

La película Pokémon: Los secretos de la selva (original)



11 de octubre

El club de las niñeras (temporada 2, original)



12 de octubre

Mighty Express (temporada 5, original)



15 de octubre

El mundo de Karma (temporada 1, original)



19 de octubre

La casa de muñecas de Gabby (temporada 3, original)



21 de octubre

Tut Tut Cory Bólidos (temporada 6, original)



22 de octubre

Maya y los tres (original)



28 de octubre

El origen de los guardianes (original)

Anime



1 de octubre

The Seven Deadly Sins: La maldición de la luz (original)



3 de octubre

Scissor Seven (temporada 3, original)



9 de octubre

Periodo azul (original)



12 de octubre

Bright: Alma de samurái (original)



13 de octubre

Violet Evergarden: La película



21 de octubre

Komi-san no puede comunicarse (original)