Las series y películas que saldrán del catálogo de Netflix en octubre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La llegada de la primavera trae consigo novedades en el mundo del streaming. A partir del 1° de octubre, Netflix dejará de ofrecer algunas series y películas. En esta nota te contamos qué contenido deberías apurarte a mirar antes de que desaparezca de la plataforma.

El catálogo de Netflix es tan variado como dinámico. Si bien con la llegada del décimo mes de año llegarán algunos estrenos esperados, también algunas series y películas se despedirán del “gigante del streaming”.



Este año grandes sucesos como La Casa de Papel, Lucifer y Luis Miguel La Serie llegan a su fin. A partir de ahora, Netflix deberá apostar por nuevas ficciones y materiales que busquen atraer al público como sus predecesoras.



A lo largo de agosto, los suscriptores ya se despidieron de distintas producciones. En octubre, entre otras, también dejarán de contar con películas como Batman: el caballero de la noche (2008), Forrest Gump (1994) y Dunkerque (2017).

El retiro de materiales previsto para octubre se hará de manera escalonada. Netflix comenzará a dar de baja producciones desde el 1° de ese mes hasta el día 15 inclusive.

Día por día, las películas y las series que Netflix quitará del catálogo en octubre

- 1° de octubre

La Lista de Schindler

La Segunda Guerra Mundial a todo color

Pacto criminal

Bad Guys

Beyblade Burst

Cheese in the Trap

Chicago Typewriter

Dioses de Egipto

Ecos mortales

Everest

Forrest Gump

Franca: Chaos and Creation

Generation Iron 2

Gravity

Harud

Hunter X Hunter: The Last Mission

Hunter X Hunter: Phantom Rouge

Killa

Let’s Eat

Let’s Eat 2

Mi gran noche

El agente de C.I.P.O.L.

The Dark Knight

El Rey Escorpión

A Bittersweet Life

The Liar & his Lover

Mentiroso, mentiroso

El Pequeño Singham 4

El Príncipe de Egipto

El Vuelo

Oh My Ghost

Alquiler de padrinos

Reply 1997

Reply 1994

Reply 1988

S.W.A.T. Under Siege

El Quinto Infierno 2

Scooby-Doo 2

Sangre, Sudor y Gloria

Tunnel

Umrika

The Untold Story of Freestyle Motocross

Verónica

Welcome Mr. President!



- 2 de octubre

Chappie



- 4 de octubre

Animales Fantásticos y dónde encontrarlos



- 8 de octubre

El Primer Hombre en la Luna



- 10 de octubre

Doom

Un holograma para el rey

Ouija

Protegiendo al enemigo



- 11 de octubre

The Bling Lagosians



- 12 de octubre

Dunkerque



- 13 de octubre

The Frozen Dead

Momentum



- 14 de octubre

Chiquito, pero peligroso

Upgrade

Slow West



- 15 de octubre

Stunt Science

Hacerse mayor y otros problemas

Belief: The Possession of Janet Moses

League of Legends: Origins

Oddbods: Party Monsters

Palabras, mapas, secretos y otras cosas

Solomon Kane

Los Caballeros del Zodiaco