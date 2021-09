¿Dónde se pueden ver las series ganadoras de los Premios Emmy 2021?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Netflix fue la marca líder de esta última entrega de los Premios Emmy a lo mejor de la televisión y el streaming, así que varias de las ganadoras se albergan en su catálogo.

Es el caso de The Crown, la serie británica de drama histórico sobre el reinado de Isabel II, y que el domingo arrasó en su apartado ganando en todas las categorías de peso en las que competía. Tiene cuatro temporadas y la quinta aún no tiene fecha de estreno; terminará con la sexta.

En Netflix también está Gambito de Dama, miniserie con la actriz Anya Taylor-Joy como una huérfana que asciende a la cima del ajedrez con su brillante juego y sus muchas sombras. Lanzada en octubre de 2020, nunca se oficializó una segunda temporada aunque todavía hay fanáticos que la esperan con paciencia.



La otra serie de la popular plataforma es Halston, basada en un famoso diseñador de modas al que interpreta el premiado Ewan McGregor.

En HBO Max están el drama con aires de thriller Mare of Easttown, con Kate Winslet como una detective en crisis personal que investiga un asesinato; y I May Destroy You, que fue reconocida por su guion y cuenta la historia de una mujer que sufrió un abuso sexual y eso la lleva a replantearse todo. A ambas se las encuentra, además, en NSNow de Nuevo Siglo y otras plataformas on demand de los cables que tienen HBO.



En tanto, en exclusiva en HBO Max está está la comedia Hacks, sobre una legendaria diva del stand up que lucha por mantener la vigencia y se cruza con una centennial en apuros; tendrá segunda temporada.

En cuanto a Ted Lasso, la otra comedia que fue gran ganadora de los Emmy, no se la puede ver en ningún servicio oficial de streaming en Uruguay. Se emite por la plataforma Apple TV, que acá no está disponible.