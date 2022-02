Estrenos de Netflix en marzo 2022: películas y series que llegan a la plataforma

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Comienza marzo y con él, la habitual renovación de cartelera en la plataforma de streaming Netflix, que en materia de series contará con algunos lanzamientos llamativos.

El que se roba las miradas del mundo es, claro, el de la segunda temporada de Bridgerton, la serie más vista del servicio solo por detrás de El juego del calamar. Los nuevos capítulos llegarán el 25 de marzo para contar otra historia de amor, que cambiará su foco de atención.

Además, este martes se estrenará una nueva serie de superhéroes (Guardianes de la justicia), y en los próximos días se dará el debut actoral de dos estrellas de la música urbana latina. El 2 será el de Greeicy, con la serie Ritmo salvaje sobre reggaetón; y el 11, el de Sebastián Yatra con Érase una vez... pero ya no, una comedia romántica de Manolo Caro.

También resaltan una inédita versión alemana del éxito de reality show y lifestyle Queer Eye (el 9), y una serie de suspenso con Toni Collette, que está en cines en la película El callejón de las almas perdidas, de Guillermo Del Toro, y ahora protagoniza ¿Sabes quién es?

A continuación, las series que llegarán en marzo a Netflix:



1 de marzo

Guardianes de la justicia (original)



2 de marzo

Ritmo salvaje (original)



3 de marzo

Flash (temporada 7)

4 de marzo

¿Sabes quién es? (original)

Diversión en construcción (original)



8 de marzo

La última lágrima antes de reír (original)

Guía astrológica para corazones rotos (temporada 2, original)

9 de marzo

The Last Kingdom (temporada 5, original)

Queer Eye: Alemania (original)



10 de marzo

Supergirl (temporada 6)



11 de marzo

Érase una vez... pero ya no (original)

Formula 1: Drive to Survive (temporada 4, original)

13 de marzo

La vida después de la muerte, con Tyler Henry (original)



16 de marzo

Dale gas (original)



18 de marzo

Top Boy (temporada 2, original)

Recursos Humanos (original)

¿Es pastel? (original)

La eterna confusión en la búsqueda del amor (original)

19 de marzo

Veinticinco, veintiuno (original)

Heartland (temporada 15)



25 de marzo

Bridgerton (temporada 2, original)



31 de marzo

Mamá adolescente 2 (temporadas 3 y 4)

cine Las películas que se vienen

Para la región, quizás el estreno original más relevante del mes sea el de Granizo, la nueva película con Guillermo Francella. Es la historia de un famoso meteorólogo de la televisión que se convierte en el enemigo público número uno cuando falla al prevenir una terrible tormenta de granizo. Así huye a su Córdoba natal, lo que, según la sinopsis, "derivará en un viaje de redescubrimiento tan absurdo como humano".

Granizo, escrita y dirigida por Marcos Carnevale —que ya dirigió a Francella en, por ejemplo, Corazón de León—, también cuenta con Viviana Saccone y se estrenará el 30 de marzo.

Antes, el 2, se lanzará la película histórica Dos contra el hielo, basada en una exploración real en Groenlandia y protagonizada por dos caras conocidas del mundo de las series: Nikolaj Coster-Waldau de Game of Thrones, y Joe Cole de Peaky Blinders.

El 3, otra estrella de series desembarcará con película propia. Es Leighton Meester, Blair Waldorf en la versión original de Gossip Girl, que es el centro de Fin de semana en Croacia, un thriller que implica vacaciones, amistad y un asesinato que levantará sospechas.

Pero a nivel global, todas las fichas están puestas en El proyecto Adam, una costosa apuesta de la plataforma que reúne a algunas de las estrellas de Marvel. Acá están Ryan Reynolds, o sea Deadpool, Mark Ruffalo (Hulk) y hasta Zoe Saldaña (Gamora) en una aventura sobre viajes en el tiempo.

Al catálogo se sumarán, aparte, la tercera entrega de la saga de El Hombre Araña de Tobey Maguire; el éxito de terror Midsommar y el reciente estreno argentino Hoy se arregla el mundo, que protagoniza Leonardo Sbaraglia y tiene presencia de la uruguaya Natalia Oreiro.

A continuación, las películas que llegarán en marzo a Netflix:



1 de marzo

El Hombre Araña 3



2 de marzo

Dos contra el hielo (original)



3 de marzo

Fin de semana en Croacia (original)

6 de marzo

Centro de trauma



8 de marzo

El deseo en mí (original)



11 de marzo

El proyecto Adam (original)

13 de marzo

El Gordo y el Flaco



14 de marzo

Downton Abbey: La película



15 de marzo

Marilyn tiene los ojos negros (original)

16 de marzo

Hoy se arregla el mundo



17 de marzo

El rescate de Ruby (original)



18 de marzo

Hasta que nos volvamos a encontrar (original)

Frutos del viento (original)

19 de marzo

Midsommar: El terror no espera la noche



20 de marzo

John Wick 2: Un nuevo día para matar



24 de marzo

Efímera como la sakura (original)



27 de marzo

Escape Room: Sin salida

30 de marzo

Granizo (original)



31 de marzo

Karate Kid 4: La nueva aventura

MÁS NOVEDADES Documentales, especiales y más

Documentales y especiales



1 de marzo

El peor inquilino del mundo (original)



3 de marzo

El paraíso que sobrevive: Un legado familiar (original)



8 de marzo

Taylor Tomlinson: Look At You (original)

Los principios del placer: Miniserie (original)

9 de marzo

Los diarios de Andy Warhol: Miniserie (original)



15 de marzo

Catherine Cohen: The Twist…? She’s Gorgeous (stand up, original)



16 de marzo

Bad Vegan: Fama. Fraudes. Fugitivos (original) 3 tonelada$: Asalto al Banco Central do Brasil (original)

22 de marzo

Jeff Foxworthy: The Good Old Days (original)



30 de marzo

No confíes en nadie (original)



Próximamente

800 metros

Niños y familia



1 de marzo

Emoji: La película



3 de marzo

He-Man y los Amos del Universo (temporada 2, original)



8 de marzo

Chip y Potato (temporada 3, original)

10 de marzo

El mundo de Karma (temporada 2, original)



15 de marzo

Vamos Zenko (original)



25 de marzo

Transformers: BotBots (original)

29 de marzo

Mighty Express (temporada 6, original)



30 de marzo

Las travesuras de Peter Rabbit

Anime



10 de marzo

Kotaro vive solo (original)



15 de marzo

Adam by Eve: Un concierto animado (original)



28 de marzo

Thermae Romae Novae (original)