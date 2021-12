"La casa de papel" anuncia nueva serie basada en Berlín: llegará en 2023

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Los fanáticos de La casa de papel se preparan para enfrentar el final de la serie española que causó furor a nivel mundial. Pero no todos son sinsabores y despedidas.

Este martes, previo al estreno de la segunda mitad de la última temporada de la popular ficción de Netflix, se realizó un evento presencial y virtual del que participaron los protagonistas de esta historia de atracadores, además de seguidores de todo el mundo. Y hubo sorpresas.

En ese contexto y entre apariciones de Ed Sheeran y diferentes personalidades, se anunció que en 2023 se estrenará un spin off de La casa de papel, centrado en el personaje de Berlín.



Se llamará Berlín y estará protagonizada por Pedro Alonso, quien compuso uno de los roles fundamentales en la banda que lidera El Profesor (Álvaro Morte). El peso de Berlín ha sido tal en esta historia que aún después de muerto a finales de la temporada 2, continúa muy integrado al relato con constantes apariciones mediante flashbacks.



"Para algunos, robar no es solo un trabajo. Es una cuestión de libertad, de rebeldía. Es una obra de arte. Es una tradición familiar. El universo de La casa de papel continúa", expresa el video que lanzó Netflix ayer para dar a conocer la buena nueva. Así, da la pauta de que se ahondará en el historial delictivo de Berlín antes de sumarse a esta pandilla.

Este atraco podrá llegar al final… Pero la historia continúa. Berlín, 2023. Solo en Netflix. pic.twitter.com/z9TDU1LJbn — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) November 30, 2021

"Estoy muy feliz por esto", declaró Alonso tras darse la noticia en el evento. Dijo sentirse "profundamente agradecido" por cómo la gente conectó con su personaje, y aseguró que el éxito de esta historia se debe exclusivamente a la acogida que tuvo por parte de la audiencia.



Ni Alonso ni Netflix dieron detalles acerca de lo que hay que esperar sobre Berlín, más allá de la fecha de estreno y de la plataforma en la que se verá.



Más temprano el martes, el elenco y los creadores de La casa de papel habían dado una conferencia de prensa para medios de España y el mundo, donde había surgido la pregunta de un spin off o serie derivada. Ante la consulta, el realizador Alex Pina había asegurado que todavía no era momento de hacer referencias al tema.



"Es algo que estamos pensando, pero que ahora mismo está en el aire y que estamos dándole vueltas. No te puedo responder a eso hoy", había dicho.