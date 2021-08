Vicky Xipolitakis, cerca del desalojo por falta de pago: cuánto cuesta su lujoso apartamento

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Vicky Xipolitakis está pasando por un mal momento. La mediática argentina está en pleno juicio contra el padre de su hijo, Javier Naselli, desde que se separó en 2019. Actualmente la mediática vive en un lujoso departamento en el barrio bonaerense de Recoleta junto a su hijo de dos años. Sin embargo, se conoció que el dueño lujoso departamento le inició acciones legales para solicitar el desalojo por falta de pago.



La información fue compartida por el periodista argentino Carlos Monti en Nosotros a la mañana, quien aseguró que la exparticipante de MasterChef Celebrity Argentina enfrenta una nuevo problema legal. “Comenzó el proceso de desalojo a Vicky Xipolitakis, y esta es la cédula de notificación de la Justicia; el dueño del departamento que alquiló ordena el desalojo”, detalló.



“Las partes, cuando se separaron, habían acordado que el 50% lo iba a pagar Naselli y el otro 50% Vicky”, agregó. Y explicó: “1500 dólares tenía que pagar cada uno; el señor Naselli se hace cargo de los gastos básicos de servicios, pero ella no pagó su parte”. En este sentido, aseguró que la deuda económica que contrajo es inmensa, y por eso llegaron a instancias de un litigio legal.



Sol Pérez, panelista del programa, lo interrumpió para aportar sus conocimientos de abogacía. “Tal como dice la ley, su hijo tiene que mantener el mismo estilo de vida que tenía cuando los padres estaban juntos, así que está bien que ella se haya quedado viviendo en ese departamento que alquilaron como pareja y padres de Salvador”, aseguró.



Monti reveló también que el contrato de alquiler se vencerá el 30 de septiembre, y aseguró que no habrá renovación, dada la delicada situación: “Vicky sabe que tiene que dejar esa casa, y el dueño del departamento inició el juicio de desalojo porque no le están pagando”. También contó que Naselli le ofreció a Vicky vivir en otro departamento, pero no aún no pudieron ponerse de acuerdo.



El periodista describió la propiedad donde vive Xipolitakis: “Tiene ocho habitaciones y cuatro baños, es un lugar impresionante, pero de expensas solamente ya tiene 85.000 pesos argentinos por mes; y si pasamos el precio del alquiler serían 600.000 pesos argentinos mensuales; una locura”.