El verano de Susana Giménez en Punta: foto sin maquillaje, lecturas y noches en La Huella

Susana Giménez recibió 2022 en La Mary, la chacra de Punta del Este donde está radicada. Acompañada de familiares y amigos, al final no tuvo a los invitados vip que se esperaba —Ricardo Darín con su esposa más el clan Nara-Icardi—, pero igual la pasó muy bien.

Junto a su hija Mercedes Sarrabayrouse, sus hermanos y sus nietos, la diva de los teléfonos arrancó el año vestida de blanco y dorado y muy rodeada de sus seres queridos.

En ese entorno, la conductora disfruta del verano entre el relax y los paseos. Así lo ha mostrado en su cuenta de Instagram, donde compartió dos versiones diferentes de sus días: una, muy relajada y entregada a la lectura, y otra, enérgica y a pura salida noctura.

Esta semana, Susana subió una foto en la que se la podía ver sin maquillaje y concentrada en una novela de Ken Follett: Nunca, el thriller que lanzó en 2021 y que se sitúa en el desierto del Sahara. "Me tiene atrapadísima", escribió Giménez junto a la imagen en la que aparece a cara lavada, de lentes y con una vincha en el pelo.

La toma duró poco en sus redes debido a que fue borrada a la brevedad, pero alcanzó para que las capturas circularan en redes, ya que no es lo más común que la diva se muestre así de natural.

Ayer, en tanto, subió otra foto junto a su hija Mecha, en el parador La Huella de José Ignacio. Madre e hija salieron por la noche y disfrutaron de las bebidas y las conversaciones, aunque también estuvieron pendientes de sus teléfonos, como se pudo ver en la instantánea.

En octubre, Susana Giménez charló con El País y habló de su vida en Uruguay. Dijo sus días en La Mary eran "de paz total" y "alegría". "Por lo general me levanto, llevo los perros a correr, voy al lago a darle de comer a los patos y a las carpas. Paso mucho con los perros mientras corren, veo qué flores tengo, compro algunas, podo y hago de todo. Después leo. Mi hora de lectura empieza a las seis de la tarde y no puede haber ni un ruido en la casa. A veces no lo consigo pero exijo silencio total", relató.