Susana Giménez recibirá el Año Nuevo en La Mary: ¿quién es su invitada especial?

Susana Giménez se prepara para festejar el final de un año que le trajo complicaciones, sobre todo porque la encontró grave a nivel de salud mientras tuvo coronavirus.

Ahora, tras haber viajado a Miami junto a Marley para una emisión de Por el mundo, está lista para ser la anfitriona de la fiesta de Fin de Año en La Mary, su chacra de Maldonado donde ha pasado todo el tiempo desde que comenzó la pandemia del COVID-19.

Susana recibirá 2022 en su casa y la acompañará parte de su familia, como su hija Mercedes Sarrabayrouse y su nieta Lucía Celasco.



La cena incluirá otros invitados famosos, como el actor Ricardo Darín que llegará al lugar junto a su pareja, Florencia Bas. Aunque en el pasado los unió un romance, hoy a Darín y a Giménez solo los une una estrecha amistad y por eso compartirán la especial ocasión.

Aunque Darín no sería la única celebridad de su gala, ya que según reportó La Nación, la diva de los teléfonos tiene una invitada especial para estas fiestas: Wanda Nara, en compañía de Mauro Icardi e hijos.



Los Nara - Icardi están en Argentina y recibieron la invitación con buenos ojos, pero el medio argentino asegura que la respuesta definitiva todavía no llegó. En cualquier caso, habla de que los rumores de crisis en torno al vínculo de Su y Wanda no eran sólidos.

Las rubias tienen una amistad que quedó en evidencia cuando Giménez fue la elegida para que Nara rompiera el silencio en relación al escándalo matrimonial que implicó a la China Suárez. La conductora la visitó en París y compartieron varios paseos.



La Nación informó que para el 31, Susana Giménez contrató un catering de asado, que será el plato principal de la noche.