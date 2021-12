Mauro Icardi rompió el silencio tras el escándalo del Wandagate: ¿qué dijo?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Luego de que se estrenara la entrevista que María Eugenia “la China” Suárez le otorgó a Alejandro Fantino, se lanzó en Paramount+ la segunda parte del diálogo entre Susana Giménez y Wanda Nara. En esta ocasión, Mauro Icardi rompió el silencio y por primera vez contó su versión de lo sucedido en el escándalo del Wandagate.



“Mauro, ¿cómo te sentó todo esto? ¿Te molestó tu trabajo, te quitó fuerzas, energías, ganas?", le preguntó Giménez al jugador del Paris Saint-Germain. “Sí, fueron días tristes, eso sí. Pero creo que ya pasó. Todo lo que pasó en este mes lo pudimos resolver de la mejor manera juntos. Ya se habló todo. Fueron momentos tristes, difíciles que los pudimos solucionar”, contestó el argentino ante la mirada atenta de su pareja.



“A partir de ahora creo que está todo arreglado, no soy de preguntar cosas horribles para hacerles mal a ustedes”, lanzó Susana para tratar de ponerle paños fríos al asunto. Ante el comentario, Wanda acotó entre risas: “No, igual preguntaste todo… No te quedó nada, no te olvidaste de nada”.



Consultado por Susana acerca de las versiones que indicaban que contempló abandonar el fútbol en el peor momento de su crisis matrimonial, el delantero sostuvo que “son cosas que se dicen, fueron momentos tristes y difíciles”.



En referencia a su relación con Wanda, agregó: “El amor que tengo por ella lo saben todos. Como contó ella, yo me casé muy chico, con 20 o 21 años, y era para toda la vida mi amor. Soy muy a la antigua también. Creo que bueno, tuve un error y ya lo pudimos solucionar y arreglar”.



Hacia el final, el futbolista aseguró que no iba a volver a hablar del escándalo, pero señaló que entendía el propósito de las preguntas de Susana. “Las tenía que hacer, sino la gente me mataba a mí. ‘¿Para qué fue a París?’, me iban a decir”, se justificó la conductora.



“Igual si tuvieras que ir de shopping o preguntarme esto, te hubieras ido de shopping”, acotó la dueña de Wanda Cosmetics. Susana respondió con humor y mencionó que estaba pendiente del escándalo desde sus inicios. “A mí me interesaba muchísimo, yo estaba en Miami y decía: ¿Qué pasó con Wanda?”.



Anteriormente, Wanda explicó por qué había decidido perdonar a su marido: “Podemos seguir juntos, y volvería a empezar con él. Porque fue él el que me mostró las cosas como pasaron, y está arrepentido. Yo creo en el perdón y creo en la palabra. Lo miré a los ojos, estuvimos solos y creo en su arrepentimiento”.