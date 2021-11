Las declaraciones más picantes de China Suárez a Fantino: "Nunca me importó..."

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Días después de que Telefe estrenara un adelanto de la entrevista que Susana Giménez le hizo a Wanda Nara, en exclusiva tras su escandalosa crisis matrimonial con Mauro Icardi, sonó la otra campana.

Este lunes se emitió en el servicio de streaming Star+, la charla que Alejandro Fantino tuvo con Eugenia "China" Suárez para un ciclo llamado En primera persona. Se prometió que la actriz hablaría de todo lo que había ocurrido en el conflicto que la tuvo como tercera en discordia, y eso no fue tan así, pero alcanzó para capturar la atención de los curiosos.

El encuentro entre Fantino y Suárez fue grabado antes de que se emitiera el de Wanda y Susana, por lo que no hubo respuestas concretas a las declaraciones un poco más específicas que hizo la manager de Icardi.



La entrevista a la China transitó los distintos carriles de su vida y en ningún momento se hizo referencia concreta a los nombres de Wanda y Mauro. Fantino se limitó a hablar de "todo lo que pasó" y la entrevistada respondió de manera breve y sugestiva en algunos casos.

“Hicimos una nota en Animales Sueltos, en 2015. Mi hija tenía dos años y fuiste muy bueno. Y yo no me olvido de la gente que fue buena conmigo”, dijo Suárez para explicar por qué aceptó romper el silencio con Fantino. Con él dialogó sobre su infancia, sus padres, la maternidad y otros asuntos de corte más generalista, que fueron muy criticados en redes.



Sí se refirió a los hijos que tiene con Nicolás Cabré y con Benjamín Vicuña, e incluso llegó a hacer un chiste en referencia a los "25 padres" de sus pequeños como un ejemplo de por qué no podría irse a vivir a otro país. "Con mis ex tengo buena relación. Para mí, eso es una condición sine qua non. Es una gran responsabilidad traer un hijo al mundo. Los chicos no pueden pagar por las peleas de los grandes. Además, tengo el ejemplo de mis papás", dijo, y aseguró que también tiene buen vínculo con Laurita Fernández, actual pareja de Cabré, y con Pampita Ardohain, ex de Vicuña y madre de los otros hijos del chileno.



"Hay chicos de por medio, pasó el tiempo y hay una vida real que la gente no conoce", comentó en referencia a su relación con la jurado de ShowMatch, a quien Vicuña le habría sido infiel con Suárez.

Los comentarios más picantes de China Suárez aparecieron cuando llegó la hora de hablar de los hombres y del escándalo. Cuando ella hizo referencia a la terapia y Fantino quiso saber si iba al psicólogo, contestó entre risas: "No, pero debería volver. Urgente".



También declaró: "No siento que los hombres me tengan miedo. Sí hay una imagen construida por los medios de comehombres, pero después me conocen, me ven con mis hijos o con mis amigos en zapatillas y dicen: 'Ah, pero esta no es la mina de Instagram'".

confesiones "A mí nunca me importó el qué dirán"

Sobre su relación con las críticas, la China admitió: "Tengo épocas en las que estoy más fuerte emocionalmente o más estable. En el último embarazo, por ejemplo, me afectaba cualquier cosa, por más chiquita que fuera. Tenía taquicardia, sentía que se me iba el mundo. Creo que ahora estoy más grande, pero sí sufro. Entendí que siempre se va a hablar. Es algo que tengo aceptado y aunque siento que no es el precio de la fama, porque siempre odié esa frase, pero sí es el precio de vivir con la libertad que vivo yo desde que soy muy chica".



"Entiendo que hay gente a la que le da más miedo el qué dirán, pero a mí nunca me importó; ni en el colegio, ni en el trabajo. (...) Obviamente que tengo autocrítica y pienso a la noche qué podría cambiar. O me escucho hablar y siento que me oigo muy soberbia, y yo no soy así, es más un método de defensa. Tengo momentos", dijo.

China Suárez en "En primera persona". Foto: Instagram @starplusla

En referencia a la crisis mediática que la dejó entre Wanda Nara y Mauro Icardi, y que la encontró en España, en pleno rodaje de su primera película para Netflix, Suárez explicó cómo vivió el escándalo.



"Las cosas te llegan por cualquier lado, por más que vos tomes la decisión de no ver. Pero cuando hay tanto ruido, suelo decirle a mi entorno y a mis amigos que no quiero saber. En ese momento estaba en Madrid grabando mucho. Estaba cumpliendo un sueño y tenía la cabeza puesta en eso. Filmar una película en España estaba en mi lista de sueños y no pensé que lo iba a cumplir tan joven. (...) Tengo demasiado para ser feliz", manifestó.

Y en concreto sobre el Wandagate, aseguró: "Yo nunca sentí que tenía que dar explicaciones. A lo mejor suena soberbio, pero el día que mis hijos me pregunten lo que quieran saber, a los únicos a los que les voy a dar explicaciones es a ellos. No solo sobre esto que pasó, sobre toda mi vida. Ni de un novio me banco que venga a pedirme explicaciones (...) No tengo tolerancia para esas cosas, pero no es por hacerme la superada... Hay algo que tiene que ver con la privacidad y con la intimidad que yo quiero mantener a lo largo de mi vida. No soy un personaje, soy yo".



En ese sentido, confesó: "Claro que la pasé mal. No tan mal, tal vez, como pensaron, porque hay gente que me escribía dándome el pésame".



También se manifestó en contra de la cultura de la cancelación. "La gente que trabaja conmigo me quiere, la gente que me conoce me quiere y eso es lo que a mí me importa", dijo y luego agregó, reflexiva y molesta: "Siempre se le pide explicaciones a la mujer. Es algo que vivencio desde el colegio".

"El machismo de algunas mujeres es tremendo. Es la mujer que juzga a otra mujer. En general pasa mucho; hay mujeres que hablan desde un lugar ‘moral’ y de muy poca empatía. Muchas están casadas, se creen el papel y son las primeras en señalar a otra", dijo la China. Casualmente, en su entrevista con Susana, Wanda admitió que había hecho una lectura "machista" del affaire entre Suárez e Icardi, y aseguró que había llamado a la actriz para disculparse por haberla tratado de "zorra".



Fantino quiso saber si Suárez había tenido algún aprendizaje puntual de todo este escándalo y la actriz dijo que sí, pero que lo había procesado en privado y no quiso dar ningún detalle al respecto. Es posible que haya aludido a esa misma charla con Wanda.

polémica "Hubo gente que me defraudó", dijo la China

Quizás el momento más picante de la charla fue cuando Fantino le preguntó a la China si hubo gente que, en toda esta situación, la había defraudado.



"Sí. Hubo gente que me defraudó", admitió. "Hay gente que se asusta porque tiene pánico de que hablen mal sobre ellos. Yo no tengo ese miedo. Y menos por un amigo. Reconozco que soy muy pasional y que a mis amigos los banco donde sea y como sea (...) A mí me importa más la vida real que las declaraciones públicas. Muchísimo más. (Las que me defraudaron_) No son personas de mi círculo más íntimo, y por eso no puedo decir que me afectó tanto, porque mi relación con mis amigos y mis amigas más cercanos sigue intacta. Y, con mi familia, también".



En redes sociales, muchos seguidores asociaron sus declaraciones a Paula Chaves, que le habría dado la espalda a Suárez en medio del caos, según trascendió en la prensa en su momento.

Entre otros asuntos, sobre los vínculos, aseguró no ser "tan libre" como la gente cree, puso en duda la monogamia y afirmó, sobre las relaciones de pareja: "Ahora no quiero saber más nada con nadie. Y menos del ambiente".