Se filtraron los mensajes entre la China Suárez y Mauro Icardi: “Sos mi permitido”

Como ya demostró la enorme expectativa en torno a la entrevista que Susana Giménez le realizó a Wanda Nara y Mauro Icardi, el Wanda-Gate está lejos de llegar a su final. El martes, en las horas previas a la transmisión de la esperada entrevista, el periodista Ángel De Brito leyó en Los Ángeles de la Mañana los mensajes que la China Suárez le mandó al jugador del PSG.



“Vos te vas a separar de tu mujer”, le dijo la actriz al delantero. “Yo no hablo con casados, pero sos mi permitido”, fue otro de los mensajes que le dedicó a Icardi. “Me duele verte con Wanda”, admitió la exprotagonista de Casi Ángeles al ver que el deportista compartía en sus redes sociales imágenes con su esposa.

Según reveló De Brito, Suárez le enviaba esos mensajes, pero lo bloqueaba de inmediato para que él no pudiera responderle. Luego, comentó que la actriz también se comunicaba con otros deportistas: “Tengo tres nombres de jugadores, uno se va a saber pronto porque la mujer quiere hablar”.



Semanas atrás, Yanina Latorre -panelista de Los Ángeles de la Mañana- dio a conocer algunas de las conversaciones que mantenían Mauro y la China a través de Telegram. “Algún día tenemos que salir de joda vos y yo. En alguna parte del mundo donde no te conozcan, jajaja”, escribió la exesposa de Benjamín Vicuña. “¿Para qué? Ya me aburrió la joda”, respondió Icardi.



La esposa de Diego Latorre aseguró que el Wanda-Gate se inició cuando Icardi le planteó a Nara que estaba “rara”. Le pidió su teléfono e inspeccionó sus conversaciones y hasta los mensajes privados de las redes sociales. Entonces, la mediática hizo lo mismo y cuando tomó el celular de su marido y descubrió el intercambio con la China Suárez, a quien tenía agendada como CS.



Durante su entrevista con Susana Giménez, Nara dio los detalles sobre el momento previo al escándalo, que contradicen la palabra de Latorre. “Nosotros estábamos en un campo y yo estaba hablando con una organizadora de eventos que me pidió una foto de una de mis hijas y me acordé que en el celular de Mauro había, y ahí encontré los chats con una persona muy famosa que ustedes ya saben”, dijo. Sobre la ex Casi Ángeles aseguró que “no” eran amigas.



Según relató De Brito, Icardi le había escrito el siguiente mensaje: “Sos la mujer de mis sueños, mi ídola, te veo desde chiquito”. Además le dio detalles de la crisis que estaba transitando con la madre de sus hijas: “Me quiero separar de Wanda, pero ella no se hace cargo. No la quiero más como pareja. La dejé de querer, la veo como hermana o como madre”.