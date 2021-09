La última entrevista de Pinocho Sosa con El País: "Dejo mi vida en el carnaval"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Ariel "Pinocho" Sosa falleció este viernes a los 58 años. Llevaba días internado por complicaciones con el cáncer que se le diagnosticó en 2019.

En febrero, el líder de parodistas Zíngaros conversó con Sábado Show sobre cómo enfrentaba un año sin carnaval, pero también sobre la enfermedad que de alguna manera le había cambiado la vida.

"Cuando mencionaron la palabra 'cáncer', por un segundo me corrió un frío por el cuerpo. Pero de ahí en adelante siempre fui optimista", contaba Pinocho a El País. "Nunca dramaticé porque yo tuve todo: los médicos, enfermeros, amigos... Tuve el cariño de la gente de Zíngaros, los amigos de carnaval. Estuve internado 23 días y me llegaron 2.000 y pico de mensajes".



Sobre el tratamiento que había recibido, aseguraba que estaba "orgulloso de la gente de la salud en Uruguay" y declaraba: "Yo me siento muy bien. Tengo que cuidarme pero me siento como hace 15 años, con mucha fuerza".

En 2019, Sosa fue diagnosticado con mieloma múltiple, un tipo de cáncer que se desarrolla en las células del plasma y por el que se le realizó un autotransplante de médula. A la pregunta de cuánto lo había cambiado todo lo que le había tocado transitar, decía: "Estoy más tranquilo. Por momentos me entran ráfagas de felicidad porque me siento muy bien. Pienso que le di importancia a cosas que no la tenían. Por ejemplo, no tendría que haber discutido con la gente que discutí muchas veces".



Pinocho preparaba con fuerza la vuelta de Zíngaros al concurso oficial del carnaval, tras un año sin competencia. A esa fiesta popular, decía, le daba todo, hasta lo último que le quedara: "No me creo nadie en carnaval. Pero soy el que más ama el carnaval. Dejo mi vida en carnaval. Desde el 81 soy el primero que sube y el último que baja al escenario. He comprometido la economía por sacar el conjunto. Y lo volvería a hacer".