Murió Ariel "Pinocho" Sosa, figura del Carnaval y la música tropical

Ariel "Pinocho" Sosa falleció en la madrugada de este viernes luego de varios días de internación por complicaciones del cáncer de médula que padecía, según confirmó El País con fuentes médicas. El director del grupo de parodistas Zíngaros tenía 58 años.

Se inició muy joven en el carnaval montevideano. Sus primeras apariciones en el Teatro de Verano fueron con las murgas Curtidores de Hongos y Araca La Cana a comienzos de los años 1980. Pero pronto encontraría su lugar en el parodismo: fue parte de Los Charoles y en 1983 y 84 integró el grupo Los Walkers, conjunto con el que obtuvo el primer premio en la categoría.

Los Zíngaros nacieron en 1994 y luego de algunas presentaciones sin mayor trascendencia cobraron fuerza con su regreso a la competencia en 2002 y de la mano de Ariel Sosa. Se trata de uno de los grupos carnavaleros de mayor popularidad y éxito: acumulan nueve primeros premios dentro de su categoría, cuatro de ellos de forma consecutiva (2008-2011). Su sello siempre fue la apuesta por la producción y el impacto visual y coreográfico en los espectáculos. Y Pinocho aportaba su cuota de showman.

Aldo Martínez, Luis Alberto Carballo, Panchito Araújo han sido algunos de los integrantes más destacados de Zíngaros a lo largo de su historia.

Junto a Gerardo Nieto, Aldo Martínez, Yesty Prieto y Fata Delgado, entre otros, "Pinocho" fue también parte de Karibe con K, el grupo de música tropical que revolucionó el género en los años 90.

Karibe con K con Xuxa en los 90.

Extrovertido, polémico, dueño de una personalidad sin medias tintas, Sosa supo de amores y de odios en el ambiente del Carnaval. Protagonizó diversas discusiones y hasta fue suspendido de Daecpu (la agrupación de directores de carnaval) por tres años.

En setiembre de 2019 le fue diagnosticado mieloma múltiple, un tipo de cáncer con afectación en la médula. Inició con optimismo el tratamiento y participó del Carnaval 2020 con Zíngaros. Meses después se sometió a una operación de autotrasplante de médula cuyos resultados fueron auspiciosos.

De hecho, "Pinocho" preparaba su conjunto para el Carnaval 2021, con el regreso de su amigo Aldo Martínez a la agrupación. Finalmente, el concurso fue suspendido por la emergencia sanitaria.

"Estoy más tranquilo. Pienso que le di importancia a cosas que no la tenían. Por ejemplo, no tendría que haber discutido con la gente que discutí muchas veces", declaró en una entrevista con Sábado Show en febrero pasado.

La salud de Sosa comenzó a agravarse en junio. Sus últimas apariciones públicas fueron en mayo, cuando junto a Aldo Martínez visitaron el programa Sonríe (Te estamos grabando), de Canal 10.

En las últimas semanas y dado el avance de la enfermedad fue internado para cuidados paliativos.

En 2020 se había anunciado el lanzamiento de su biografía, titulada "Pinocho, el hijo más loco de Momo", aunque por "timidez", según dijo, prácticamente no le dio difusión al libro. En la entrevista con Sábado Show declaró: "No me creo nadie en Carnaval. Pero soy el que más ama el Carnaval. Desde el año 1981 que dejo mi vida en el escenario".