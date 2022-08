El tenso cruce entre Fernando Pereira y Aldo Silva en la radio: "Estás tirando desconfianza"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La edición de Informativo Sarandí de este martes terminó a pura tensión, por una entrevista realizada a Fernando Pereira, el presidente del Frente Amplio, que tuvo varios momentos ásperos con Aldo Silva.

El intercambio con Pereira comenzó a las 08.30, ya con cierta tirantez en relación a la reciente visita del presidente Luis Lacalle Pou a la sede del Frente Amplio, donde presentó su proyecto de reforma jubilatoria. "El problema no es cuál es el vinculo Pereira - Lacalle, porque ese vínculo es muy bueno", aclaró el entrevistado. "Las diferencias son políticas".

De ahí en más, hubo idas y vuelta con Gabriel Pereyra y Laura Rodríguez, también conductores de Informativo Sarandí, por diferentes temas: la educación, el acuerdo con China, el déficit de la Caja Bancaria y así.

Pero el disparador de la discusión más fuerte fue el proyecto de reforma de seguridad social. Entonces Pereira comentó: "Leí una entrevista que le hizo Telemundo a Manini, que dice que se va a tomar el tiempo y va a hacer las propuestas que entienda necesarias para mejorar el proyecto. Partimos de la base de que es un proyecto que va a tener modificaciones. (...) Entiendo que el gobierno mezcla el Pit-Cnt con el Frente Amplio, porque esa es la mejor manera de hacer rédito político, pero no ustedes".

Y apuntó: "Me llama mucho la atención que los informativos de televisión publiquen las 10 claves de seguridad social, si yo no pude llegar a leer, ocupando todo el sábado, el domingo y parte del lunes, todo el proyecto".

Entonces comenzó un fuerte intercambio con Aldo Silva, que recriminó: "Capaz que hay más personas trabajando, Fernando. Arrancamos siempre para el lado de los medios de comunicación, siempre arrancamos para el lado de la prensa. (...) Siempre terminamos atacando a los periodistas".

Ante las reacciones de Pereira, el también informativista en Telemundo insistió: "Estás tirando desconfianza. Solo falta decir: 'Trabajás para el gobierno de turno'. La dejás picando".



Entonces el presidente del FA aseguró que "los medios están flechados" y que es una postura que sostiene hace meses. Y que se enoje del primero al último", disparó en una charla que, para ese entonces, ya implicaba varias ironías entre todos los presentes.

"Ustedes son unos crack, desde un estudio de radio modifican la educación", disparó Pereira. Gabriel Pereyra retrucó: "Vos no tenés autocrítica (...) Te escucho y parece una campaña electoral en lugar de hacer un análisis".

"Y yo te escucho y parece que sos un escudero del gobierno, y sé que no lo sos", dijo el entrevistado, que luego soltó: "Si me dejan tratar solo el tema que me perjudica, no vengo más".



Hacia el final y mientras la tensión se mantenía, expresó, en relación a los medios de prensa: "Yo veo una flecha tamaño baño (...) en la forma en la que preguntan y cómo arman los paneles".

"Es toda una gran conspiración, ¿no?", le reclamó Aldo Silva, que cerró la entrevista con un pedido hacia su interlocutor: "Lo que tu decís ahora me lo tuve que fumar de blancos y colorados cuando el Frente estaba en el gobierno. Lo mismo. Yo te invito amablemente que leas a fondo el lugar que ocupó Sarandí, y en mi caso individual Canal 12, a la hora de distribución de tiempos, porque está feo generalizar. Capaz que te llevás una sorpresa. Y no me gusta hablar de otros medios, no lo voy a hacer, pero aclaremos".

El cruce siguió con comentarios picantes, risas, diferencias y un tono acalorado. "Lo que hace Fernando Pereira se llama 'desconversar'", bromeó Silva, ya pasados varios minutos de la hora de cierre de Informativo Sarandí. El político sostenía la charla hasta que, en un momento, Silva la cerró de manera abrupta: "Perdón, perdón. Ya está, ya está. Gracias".

Escuchá el fragmento picante de la entrevista de Pereira en Sarandí.