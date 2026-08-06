Revelan el audio del 911 que expone cómo rescataron a Perez Hilton tras la transmisión que alarmó a miles

El bloguero de espectáculos Perez Hilton fue hospitalizado de urgencia luego de protagonizar una impactante transmisión en vivo en TikTok que generó alarma entre miles de usuarios.

En las últimas horas, se difundió el audio de la llamada al 911 y se conocieron nuevos detalles sobre el operativo desplegado por la Oficina del Sheriff de Miami-Dade para asistir al creador de contenido.

El episodio ocurrió el martes por la noche en la casa del influencer, ubicada en Miami. Según informaron las autoridades, recibieron múltiples denuncias de personas que aseguraban que un hombre estaba transmitiendo en directo mientras se autolesionaba. La situación fue catalogada como un "intento de suicidio", por lo que se activó un importante operativo policial y de emergencias.

De acuerdo con el registro de las comunicaciones de la central de emergencias, la primera alerta ingresó a las 22.41. En el audio, difundido por medios estadounidenses, se escucha la coordinación entre policías, bomberos y personal médico para ingresar a la vivienda.

Las autoridades explicaron que, al llegar al domicilio, los agentes hablaron con familiares presentes y confirmaron que Mario Armando Lavandeira Jr. —nombre real de Perez Hilton— se encontraba solo en el interior de la vivienda.

Como ocurre en este tipo de situaciones, los efectivos aplicaron un protocolo de intervención en crisis de salud mental que prioriza la desescalada antes de ingresar de forma inmediata.

"En muchos incidentes que involucran a una persona que está experimentando una crisis de salud mental o que se está autolesionando activamente, los agentes priorizan la desescalada creando tiempo, distancia y oportunidades para la comunicación", señalaron desde la Oficina del Sheriff de Miami-Dade.

Las imágenes captadas por cámaras de seguridad muestran que los primeros patrulleros llegaron varias horas antes del ingreso definitivo a la vivienda. En uno de los registros se escucha a un oficial decir: "Mario, somos la Oficina del Sheriff de Miami-Dade, por favor, salga de la casa".

Finalmente, cerca de las 23, los agentes lograron ingresar al domicilio. Hilton fue asistido por personal médico y trasladado en ambulancia a un hospital local, donde permanece recibiendo atención especializada.

"La persona fue rescatada sana y salva y trasladada por el Servicio de Bomberos y Rescate de Miami-Dade a un hospital local, donde está recibiendo atención médica", indicaron las autoridades en un comunicado. Además, confirmaron que profesionales de la Unidad de Respuesta a Crisis y especialistas en salud mental brindan apoyo tanto al influencer como a su familia.

La transmisión que generó preocupación. Todo comenzó durante una transmisión en vivo de TikTok seguida por miles de personas. Según medios estadounidenses, alrededor de 5.000 usuarios presenciaban el directo cuando Hilton comenzó a autolesionarse.

Durante la emisión, numerosos espectadores comenzaron a pedir ayuda en los comentarios y solicitaron que alguien llamara al 911. La plataforma interrumpió el vivo y posteriormente eliminó la cuenta del creador de contenido.

Perez Hilton dispatch audio reveals frantic rush to get EMS to the scene.



🎥: Broadcastify pic.twitter.com/BEZCj0Bdb0 — TMZ (@TMZ) August 5, 2026

El comunicado de su entorno

Mientras se desarrollaba el operativo, los representantes de Perez Hilton emitieron un comunicado en el que aseguraron que no habían logrado comunicarse con él.

"Estamos al tanto del contenido preocupante que circula en línea relacionado con nuestro cliente. Hasta el momento no hemos podido contactarlo directamente. Nuestra principal preocupación es la salud y el bienestar de Perez y de su familia", expresaron Dante Rusciolelli y Rebekah Kochan, codirectores de Golden Artists Entertainment.

Horas más tarde, difundieron un nuevo mensaje en el que pidieron respeto por la privacidad del comunicador.

"Por el momento no tenemos información adicional confirmada para compartir. Nuestra prioridad sigue siendo la salud y la recuperación de Perez, así como la privacidad tanto de él como de su familia durante este momento tan difícil", señalaron.

También agradecieron las muestras de apoyo recibidas por parte de seguidores, amigos y medios de comunicación.

Un delicado antecedente de salud

El episodio ocurre pocos meses después de que Hilton atravesara una serie de complicaciones médicas.

En marzo permaneció internado durante tres semanas tras desarrollar una sepsis provocada por la perforación de una úlcera. Un mes más tarde volvió a ser hospitalizado para someterse a una cirugía de urgencia por un coágulo sanguíneo.

Por el momento, no trascendieron nuevos partes médicos sobre su estado de salud. Sus representantes reiteraron que continuará bajo atención especializada y solicitaron respeto por su intimidad mientras avanza su recuperación.

Con información de La Nación/GDA