La China Suárez se instalaría en Uruguay con Rusherking; aseguran que ya tienen casa

La China Suárez y Rusherking están a punto de dar el paso más importante en su incipiente relación. Así lo revelaron este miércoles en el programa argentino Intrusos: la actriz y el cantante se instalarán por un tiempo en Montevideo por motivos laborales.



“La China tiene muchos proyectos laborales no solamente en España, esta ida a Uruguay está pensada y consensuada con su pareja, Rusherking”, reveló el periodista Guido Zaffora. “Acá, igual, no es una mudanza definitiva”, intervino su colega Maite Peñonori.



"Alquilaron ya una casa juntos en uno de los barrios más top de Montevideo, en un barrio semicerrado que se llama San Nicolás. Alquilaron una casa juntos ahí con Rusherking y tienen pensado ir por varios meses, pero ir y venir”, agregó.

“¿Por qué se van los dos a Montevideo?”, insistió la panelista Virginia Gallardo. “Tiene que ver con proyectos laborales de ella”, respondió Peñoñori y agregó que como el cantante también es exitoso, podría trabajar desde Uruguay. Luego, explicó que en la televisión uruguaya quedaron muy contentos con la participación de la ex Casi Ángeles en el programa ¿Quién es la Máscara?, donde cantó "Libre Soy" dentro del disfraz de "Helado".



"El formato no lo conocía. Me llamó mi manager muy copada, le encantó la idea (...) 'Tendrías que ir a Uruguay', me dijo, y con eso ya sabe que me compra", le contó la actriz a Maxi De La Cruz tras su paso por el forma.



"Amo Uruguay y a los uruguayos desde siempre", comentó en otro momento. "Lo pasé bárbaro, se me hizo cortito, me dieron ganas de quedarme", concluyó en la entrevista emitida a finales de mayo en Desayunos Informales.