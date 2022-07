El lujoso baño de la China Suárez: paredes selváticas y una canilla con forma de cisne

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

China Suárez es reservada en cuanto a su vida personal, más allá de que se ha convertido en uno de los personajes más mediáticos de los últimos años. Sin embargo, uno de sus pasatiempos favoritos es mostrar, en redes sociales, los avances de la casa que refacciona en Pilar.

La actriz lleva varios meses en obras en una lujosa mansión, que decidió acondicionar a gusto personal. Ha remodelado habitaciones enteras y hasta se dio el lujo de construir un pequeño cine para disfrutar junto a sus hijos.

En su momento, trascendió que la inversión de la refacción habría sido uno de los motivos claves en su separación con Benjamín Vicuña. La casa era compartida por los dos, pero tras la ruptura, fue la China la que se quedó allí con Rufina, Magnolia y Amancio, sus pequeños.

Este lunes, la China volvió al hábito de mostrar en detalle algunos aspectos de la casa, y se concentró en su impactante baño, una de sus piezas favoritas, según le reveló a los seguidores.

"Este es mi baño. Ya lo he mostrado muchas veces porque me da mucho orgullo, me parece muy lindo. Creo que es de las cosas más lindas que quedaron en la casa", contó mientras lo filmaba. "Agrandé el baño", explicó.

Suárez compartió con sus fanáticos el lujo y la decoración exótica del lugar. Las paredes están cubiertas de un empapelado selvático (antes había uno floral), hay una importante bañera de color rosa que se roba las miradas, y la grifería es de bronce y está a la vista, en combinación con todo lo demás.

La habitación tiene vista exterior, gracias a un amplio ventanal que aporta mucha luz natural. En tanto, "la estrella de la casa", a criterio de la propia China, es una deslumbrante canilla con forma de cisne. Al abrirla, el agua cae por lo que sería el pico del ave.

En las historias compartidas, Suárez también mostró las toallas bordadas con su nombre que le regalaron, con hilos verdes. Para completar, quiere colocar unas cortinas que vayan del techo al piso y le den cierta independencia a la zona de la ducha y la bañera. Las obras no paran.