Racing campeón y sus hinchas famosos lo celebraron con euforia y emoción: "Es la primera vez que lo veo llorar"

Racing Club de Montevideo rompió más de un siglo de historia y se consagró campeón del Torneo Apertura, desatando una ola de emoción que desbordó las tribunas y se trasladó con fuerza a las redes sociales. En Sayago, pero también lejos de casa, los hinchas famosos de la "escuelita" celebraron un título obtenido de forma anticipada.

Entre los festejos más resonantes apareció el del humorista Fernando "Pichu" Straneo, radicado en Argentina, quien compartió su alegría con un video cantando el clásico “Dale campeón”. En otra publicación, eligió una imagen cargada de simbolismo: una foto junto a su padre en las gradas del estadio. “Se nos dio, papi, somos campeones”, escribió, sintetizando el sentimiento de generaciones enteras.

La emoción también atravesó al periodista Nicolás Núñez, conductor de VTV Noticias y expresidente del club, quien volcó en redes un mensaje profundamente personal: recordó todo lo vivido, el esfuerzo acumulado y a quienes no llegaron a ver este logro.

Todo lo que se pasó valió la pena. No puedo más de la emoción. El corazón me explota. Se lo merecen todos, los que están, los que estuvieron y los que murieron antes de poder vivirlo. Gordo, yo sé que allá arriba estás festejando. Te abrazo con el 💚🤍. Gracias a todos los que lo… https://t.co/VIOh5lCzqb — Nicolás Núñez (@Niconunez82) April 27, 2026

"Todo lo que se pasó valió la pena. No puedo más de la emoción. El corazón me explota. Se lo merecen todos, los que están, los que estuvieron y los que murieron antes de poder vivirlo. Gordo, yo sé que allá arriba estás festejando", posteó.

Su pareja, la modelo Stella González Padrón compartió la publicación y añadió el comentario: "La primera vez que lo veo llorar a Nico Núñez". Compartió una foto del periodista mirando la TV con los festejos de Racing junto a la hija de ambos, Donatella.

Otro testimonio potente fue el de Diego Martini, quien reconstruyó su vínculo con Racing desde la infancia en Sayago. Evocó las épocas difíciles —embargos, malas rachas, el barro de la B— y reivindicó la fidelidad de los hinchas en los momentos más duros. “Más en las malas que en las buenas”, resumió el periodista de TV Ciudad, antes de celebrar un título que, según sus palabras, “valió la pena”.

🟢⚪️ Me hice hincha de chico de @RacingClubUru por vivir en Sayago. Miguel Piazza me invitaba a la cancha y @pulpoviera me daba consejos de golero. Vi cómo nos embargaron los arcos, 22 partidos sin ganar en la B, lo vi en canchas muy complicadas, con mis amigos comimos mierda y… pic.twitter.com/8sWUGryIcs — Diego Martini Lemos (@cabezamartini) April 27, 2026

En la misma línea, el periodista deportivo Iván Buela compartió una historia cargada de emoción familiar. Contó que le había prometido a su padre que vería a Racing campeón, y que él logró recuperarse de un cáncer para vivir ese día. “Cumplimos los dos. Me puedo morir en paz”, escribió junto a una foto que reflejaba la dimensión íntima de la consagración.