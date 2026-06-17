Polémica luego de que periodista recordara a Bettiana Díaz su posteo donde se definía "más buena y más exitosa"

Una entrevista realizada días atrás a la senadora del MPP, Bettiana Díaz, en el streaming de El Observador derivó en una polémica que ahora escaló con la intervención de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU), que emitió un comunicado en respaldo a la legisladora y cuestionó la actuación del periodista Leonardo Pereyra.

El episodio ocurrió durante una entrevista en la que Pereyra —integrante de Todo se sabe y exintegrante de Santo y seña— recordó un posteo que Díaz había realizado a fines de 2025 en sus redes sociales. En aquella publicación, dedicada a una expareja suya, la senadora afirmaba haberse vuelto "más buena y más exitosa" en referencia a un notorio cambio físico.

Cuando la imagen apareció en pantalla, la legisladora mostró incomodidad y cuestionó la pertinencia de la consulta. Pereyra insistió en la pregunta y le consultó si se arrepentía de haber realizado aquella publicación. A partir de allí se generó un intercambio cada vez más tenso.

"La verdad no es un tema que me parezca de relevancia periodística para hablar conmigo, que soy una legisladora que está sentada en el Parlamento desde el año 2017", aseguró y añadió que había formulado declaraciones controversiales de muchos temas de asuntos de interés público a lo largo de su trayectoria en el Parlamento.

Bettiana Díaz. Foto: Instagram Bettiana Díaz.

Además, Díaz sostuvo que el planteo estaba vinculado a una cuestión de género y desafió al periodista a mencionar casos similares. "Estuve viendo los programas anteriores y nunca vi que le hicieran esto ni a un varón político ni a otra persona", dijo.

"Pero no puede decir que te lo hacemos porque sos una mujer", replicó Pereyra. El periodista defendió la pregunta argumentando que el posteo había tenido repercusión pública en su momento y recordó que incluso había generado críticas y respuestas de la propia dirigente frenteamplista.

Sin embargo, Díaz volvió a insistir en la diferencia de trato entre hombres y mujeres en política. Incluso mencionó al senador colorado Andrés Ojeda, cuya imagen física ha sido tema de conversación pública en varias oportunidades.

"Muchísimas veces le pregunté sobre los músculos", reafirmó Pereyra y también sus compañeros de mesa.

Sin embargo, la legisladora mantuvo su postura y calificó de "muy bajo" que se le consultara por una publicación de carácter personal. Díaz sostuvo que situaciones como esa forman parte de la violencia política que enfrentan las mujeres.

"Los titulares de violencia política contra las mujeres son estas. Viene una mujer política y le preguntás sobre su vida íntima, sobre su vida personal".

Pereyra rechazó esa interpretación y como la discusión seguía empantada resolvió cambiar de tema. La entrevista continuó con normalidad pero días después vuelve a escena.

IMPECABLE y BIEN PARADA senador@ Bettiana Díaz:

Marca"doble vara"e identifica violencia política

Pereyra aplica manual de machismo corporativo:

GASLIGHTING("no te victimices")para culparl@ y

corta diciendo"la dejamos acá"para quedarse con última palabra y no perder el control pic.twitter.com/oNxw87xtvX — LAURA (@BatlleOrdonez00) June 2, 2026

El comunicado de APU de condena a Leonardo Pereyra y respaldo a Bettiana Díaz

La controversia volvió a instalarse esta semana cuando la Secretaría de Género y Feminismos de APU difundió un comunicado en el que expresó su preocupación por lo ocurrido durante la entrevista.

El texto sostiene que la consulta sobre una publicación personal realizada por Díaz constituyó una práctica que "reproduce estereotipos sexistas y vulnera derechos" y cuestiona que se haya puesto el foco en aspectos de la vida privada de la legisladora en lugar de abordar temas vinculados a su función pública.

Además, el comunicado afirma que este tipo de situaciones contribuyen a desalentar la participación política de las mujeres y señala que la violencia política basada en género es una realidad reconocida por organismos internacionales.

📢 Comunicado | Desde la Secretaría de Género y Feminismos de APU expresamos nuestra preocupación ante prácticas periodísticas que reproducen estereotipos de género y contribuyen a la violencia política contra las mujeres.



Reafirmamos nuestro compromiso con un periodismo ético,… pic.twitter.com/BLg1BBgwjH — APU (1944) (@apu_uy) June 15, 2026

La reacción de Pereyra y de Ignacio Álvarez: "Un sindicato lamentable"

La postura de APU generó una inmediata respuesta de Leonardo Pereyra, quien expresó su malestar a través de la red social X.

"Un sindicato lamentable. La Asociación de la Prensa se dedica a defender políticos y criticar periodistas sin el menor argumento", escribió el comunicador, acompañando el mensaje con el video completo de la entrevista.

Un sindicato lamentable. La Asociación de la Prensa se dedica a defender políticos y criticar periodistas sin el menor argumento. Desde el minuto 28: 30 la "violencia" ejercida contra una senadora.https://t.co/BhY90pJFfF https://t.co/4yQpgoWd7Y — Leonardo Pereyra (@LeoPereyra5) June 16, 2026

Quien también salió al cruce del comunicado fue Ignacio Álvarez, compañero de Pereyra en Todo se sabe.

"Resulta que a la mina se le da por jactarse de su tuneo públicamente, y si un periodista le pregunta al respecto está siendo violento. Háganse dar por donde más les guste", escribió el conductor, en un mensaje que rápidamente generó reacciones divididas en redes sociales.