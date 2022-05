Polémica por gesto de "corten" del conductor del acto del Pit-Cnt

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El mediodía de este domingo se desarrolló el acto conmemorativo del Día de los Trabajadores, organizado por la central sindical Pit - Cnt. Con la conducción de los periodistas Marina Aguirre y Luis Curbelo, diferentes representantes de la dirigencia sindical expusieron su punto de vista y sus reclamos sobre la realidad de los trabajadores.

Pero hubo un momento de tensión e incomodidad. Una madre, de nombre Andrea Colombo, irrumpió en el escenario y comenzó a hablar al micrófono. "Esto está fuera de protocolo", dijo y comenzó a hacer un reclamo por la muerte de su hija ocurrida a comienzos de año en un parque eólico. Responsabilizó a la empresa multinacional donde trabajaba la joven pero también cuestionó a la central sindical.

"El Pit- Cnt no me atendió como me tenía que haber atendido. No me respondió", dijo. Mientras la mujer hablaba, un representante de la organización trataba de convencerla de que bajara del escenario. Además, las cámaras de la transmisión oficial evitaban en todo momento mostrar a Colombo, apelando a paneos generales de la concurrencia sobre Av. Libertador.

Luego de casi dos minutos, intervino Curbelo: "Bien, agradecemos a la compañera. El Pit -Cnt se va a hacer cargo de este tema", dijo el periodista y añadió el polémico gesto de "corten" con los dedos simulando una tijera para solicitar que silenciaran el micrófono donde hablaba Colombo.

Pese a ello, la mujer continuó hablando y hasta hizo un último reclamo. "¡Qué linda complicidad de los trabajadores que no permiten que la madre de una trabajadora hable!", dijo y volvió a cargar contra las multinacionales y el gobierno.

Mirá el video (la intervención de Colombo comienza en el minuto 1:38:00)

Fiinalmente, el acto pudo continuar según lo previsto con la intervención de Fernanda Aguirre, secretaria de derechos humanos del Pit-Cnt.

El gesto de Curbelo despertó polémica en redes sociales. El periodista Leo Sarro publicó el video y Orlando Petinatti compartió una captura en Twitter con el comentario "#CortenCorten"