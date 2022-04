Patricio Giménez contó cómo está la salud de su sobrino tras el accidente en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Patricio Giménez se convirtió en el vocero de su familia en las últimas semanas, en lo que a la salud de su sobrino respecta. El cantante es el único que se ha manifestado públicamente sobre el accidente que Francisco Lindner, el hijo de su hermana Carolina, sufrió en Uruguay.

Tras el siniestro ocurrido el 14 de abril, en el cruce de las rutas 8 y 80, dos adultos fallecieron y Paquito, de 13 años, fue internado con politraumatismos, en estado delicado.

Una semana después, Pato Giménez acudió a sus historias de Instagram para contar cómo evoluciona el pequeño, y para agradecer las muestras de cariño que la familia recibió en los últimos días.

"Quería decirles que estamos muy felices", comentó sonriendo a cámara. "Nos preguntaron un montón, nos dieron un montón de amor sobre todo a mi hermana y a Paquito. Pero todos los que me preguntan, que me siguen, por ahí no puedo contestar a todos y Paco se está recuperando superbien".

Sin dar más detalles, el hermano de Susana Giménez agregó: "Así que responderles eso y agradecerles todos los rezos, las meditaciones, los reikis, las energías que han llegado. Gracias".

Francisco Lindner es hijo del matrimonio que Carolina Giménez Aubert tuvo con el uruguayo Francisco Lindner. Es el primer sobrino que tuvieron tanto Patricio como Susana y Federico Giménez.