"Nos robaron"; banda de cumbia pop denunció la incautación de sus instrumentos y apunta a la Aduana

La banda uruguaya de cumbia pop Olvidate! decidió romper el silencio tras más de un año de espera y denunció públicamente la incautación de sus instrumentos por parte de la Aduana, en un episodio que arrastra desde febrero de 2025.

A través de un comunicado difundido en redes sociales, el grupo expresó su frustración por la falta de respuestas y la imposibilidad de recuperar herramientas esenciales para su trabajo. “Hace más de un año nos sacaron todos nuestros instrumentos. Hasta ahora no dijimos nada, quisimos esperar y cumplir el proceso, pero esto ya es demasiado”, señalaron.

El hecho ocurrió cuando la banda regresaba de una gira por Argentina y, al cruzar por Paysandú, la Aduana retuvo la totalidad de sus equipos sin brindar —según relatan— una explicación clara. Desde entonces, aseguran, el tiempo pasó sin avances concretos: “Seguimos esperando. Nadie responde”.

En el comunicado también plantean dudas sobre el estado actual de los instrumentos y cuestionan la demora judicial. “Tuvimos instancia con un juez, presentamos testigos y, a más de un año, aún no han sido citados”, indicaron.

Según detallaron, desde la Aduana de Montevideo les informaron que los instrumentos deberían ser considerados elementos personales, contemplados dentro de las excepciones para músicos en el ejercicio de su actividad. Sin embargo, continúan retenidos.

La situación impactó de lleno en el funcionamiento del grupo. Algunos integrantes debieron endeudarse para adquirir nuevos instrumentos, mientras que otros recurrieron a préstamos para poder continuar tocando. “No podemos trabajar con normalidad. No podemos salir a tocar como corresponde”, remarcaron.

Formada en 2015, Olvidate es una de las bandas referentes de la cumbia pop local, liderada por las voces de Nico Tinetto y Lucía Canepa. Alcanzó gran popularidad con el hit “Amor para un rato”, que acumuló millones de reproducciones en plataformas digitales y los posicionó como una de las revelaciones del género.

Ahora, en medio de este conflicto, el grupo decidió alzar la voz: “No callamos más”, concluye el comunicado, dejando en evidencia el desgaste ante una situación que, aseguran, afecta directamente su trabajo y su presente artístico.