Murió el hermano de Nicolás Cabré a los 47 años: el conmovedor mensaje con el que el actor confirmó la noticia

Nicolás Cabré confirmó este domingo la muerte de su hermano, Duilio Cabré, a través de un mensaje publicado en sus historias de Instagram. El actor argentino, de 46 años, compartió una despedida en la que recordó el vínculo que mantuvieron durante toda su vida y expresó el dolor por la pérdida. "Ahora me toca a mí lamentablemente tener que extrañarte. Te amo y nunca jamás te voy a olvidar", escribió.

En otro tramo del texto, agregó: "Duilito, me parece increíble estar escribiendo esto, pero acá estoy, y con todo el dolor del mundo voy a decirte que fue hermoso que me hayas acompañado en estos 46 años. Sé que hiciste siempre lo mejor que pudiste con lo que tenías, y te lo agradezco de corazón. Espero que descanses en paz y te encuentres con todos aquellos que extrañabas tanto".

Duilio Cabré mantenía un perfil alejado de los medios. En una visita al programa de Mirtha Legrand, Nicolás había contado que ambos se llevaban apenas un año y ocho meses y que habían crecido muy unidos. "Hicimos absolutamente todo juntos", recordó en aquella oportunidad.

También reveló que su hermano trabajaba como taxista, al igual que su padre. "Agarró la posta de mi viejo. Él hacía otras cosas y ahora está con el taxi", comentó.

La muerte de Duilio se suma a otras pérdidas familiares que atravesó el actor en los últimos años. En mayo de 2025 anunció el fallecimiento de su madre, Cristina Birckenstaedt, también mediante una publicación en redes sociales.

El mensaje de despedida de Nicolás Cabré a su hermano. Foto: Captura de Instagram @nicocabre80.

"Hoy te fuiste y encontré esta foto. Volá, Cristina... volá lo más alto que puedas. Volá lo más alto que quieras. Acá te vamos a recordar y extrañar", escribió entonces junto a una imagen de su madre tomada en 1956, cuando era niña.

Una década antes, en 2014, había fallecido su padre, Norberto Cabré, a raíz de un paro cardíaco mientras lavaba el taxi con el que trabajaba. Tiempo antes, Norberto había tenido una breve participación en Papá por un día, la película protagonizada por su hijo junto a Luisana Lopilato y Gimena Accardi, luego de que la producción necesitara un taxi para una escena y aceptara sumarse al rodaje.

