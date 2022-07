"Fue mi amigo"; la dura crítica de Sergio Gorzy a Rodrigo Romano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sergio Gorzy dio una entrevista al programa Hacemos lo que podemos (Radio Univeral) donde se definió como "fundador de Tenfield" y criticó con dureza al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso.

"Hay un relato que deja a Tenfield como el malo de la película", consideró el periodista.

Consultado sobre los periodistas que trabajan en AUF TV y antes fueron parte de Tenfield, criticó a Rodrigo Romano.

"Fue mi amigo durante mucho tiempo... Ahora no nos vemos. El otro día no me gustó que junto a otro excompañero de Tenfield, Mario Martínez, armaron un escándalo porque no se transmitía Tacuarembó - Cooper. La misma pregunta les haría cuando DirecTV no transmite un partido", comentó.

Luego cargó contre el relator Romano. "Me molestó que insinuó que por decir lo que piensa tuvo problemas en Tenfield y fue por eso lo echaron. Cualquiera que vive en este país sabe que no fue por eso. La voy a dejar ahí. Me pareció de mal gusto".

Romano fue desvinculado de Tenfield en enero de 2019 tras 20 años como relator de esa empresa. En la actualidad relata los partidos para AUF TV, además de conducir Polideportivo en Teledoce y DirecTV.

Mirá el video (la crítica a Romano se produce en el minuto 53:30):