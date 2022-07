En la mañana de Sarandí cargaron contra Graciela Bianchi: "Es una payaso patético"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El "pase" de la mañana en Radio Sarandí analizó la convocatoria de parte del Frente Amplio de una sesión parlamentaria para analizar la conducta de la senadora Graciela Bianchi. Gabriel Pereyra cargó con dureza en contra de la legisladora, como ya había hecho en su programa En la mira. Pero también fustigó el ámbito de la convocatoria.

"Tenemos reformas importantes. El tiempo se nos va. Si el Parlamento va a dedicar una sesión a cada mentiroso que hay en política, deberíamos dedicarle todas las sesiones. Porque estamos rodeado de mentirosos, de burros, de chabacanos... hay de todo en la político", consideró.

"Es cierto que esa señora es el extremo. Es una payaso patético que anda rodando por las redes. Pero se le debe contestar en los lugares donde ella se mueve: las redes, en los medios de comunicación, cada uno como quiera. Pero ¿el parlamento? ¿De verdad le van a dedicar una sesión a esta señora?", agregó.

"Lo puedo hacer yo en redes sociales y la gente no me paga el sueldo. Pero los señores legisladores... la verdad me parece lamentable que se le destine un tiempo a esta señora. Esta señora vive caminando por los zócalos y el Parlamento se pone a la altura", añadió.

Los calificativos del periodista convirtieron a "Gabriel Pereyra" en trending topic (tema tendencia) de este viernes en Twitter.

Iliana Da Silva coincidió en parte. "Comparto algunos de los conceptos de lo que dijiste. Desde la bancada del Frente Amplio, entienden que la conducta de la senadora Bianchi pasó algunos límites", aseguró y puso como ejemplo cuando la legisladora, desde su rol, pidió información sobre la dirigente sindical docente. Mabel Mallo, que increpó en la vía pública al presidente Lacalle Pou.

Laura Rodríguez estimó que "lo más preocupante" del accionar de Bianchi son los casos de "Información falsa" que en ocasiones ha compartido desde Twitter.

Aldo Silva acotó que la fecha de la sesión en cuestión se fijó para el 12 de julio. "Tenemos un payaso y vamos a hacer un circo", bromeó Juan Miguel Carzolio.