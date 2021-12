La mala experiencia económica de González Oro en Uruguay

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La experiencia de Oscar González “el Negro” Oro en Uruguay, país al que se mudó el año pasado tras anunciar su retiro del periodismo, acaba de tomar un giro desagradable: el otrora conductor radial hizo una fuerte denuncia en sus redes sociales que causó alerta entre todos sus seguidores.

Oro, que en el país vecino dio marcha atrás con su retiro y aceptó un puesto como jefe de redacción en Diario del Este, disparó desde sus Stories de Instagram contra un conocido al que acusó de deberle dinero e incluso amenazó con publicar artículos y brindar notas para revelar detalles adicionales de este incidente.

“Es verdad, me cansaste con tus versos para no pagar lo que me debés. Próximamente publico y doy notas para contar todo... y cuando digo todo, es todo. Me cansé”, sentenció González Oro en su primera historia. En la segunda, algo más reflexivo, arremetió: “Lástima que en un país tan honesto como es Uruguay existan personas como vos... No le hacés ningún favor a este país”.

LA NACIÓN se comunicó con González Oro quien, en un breve diálogo con este medio, confirmó que el conflicto denunciado en su perfil de Instagram ya está solucionado. “Era un tema muy personal, alguien me debía dinero pero ya me depositó. Está solucionado”, afirmó.

Entre risas, González Oro remató: “Las redes sirven para algo”.