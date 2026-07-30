Lourdes Ferro reveló cómo terminó quemando la ropa de la amante de su expareja y recordó el vivo que hizo

Más de un año después del desgarrador vivo de Instagram en el que contó que su pareja de dos décadas le había sido infiel con la empleada de su casa, Lourdes Ferro reveló por primera vez qué la llevó a prender la cámara y exponer públicamente uno de los momentos más dolorosos de su vida.

La astróloga y figura de Canal 4 fue invitada al programa Despegadas (Trimax Media), donde la conversación comenzó girando en torno a la astrología, pero pronto derivó hacia su costado más personal.

Todo empezó cuando una de las conductoras destacó la autenticidad con la que siempre se muestra ante el público y recordó aquella entrevista en Algo Contigo (Canal 4), donde no pudo contener las lágrimas al hablar por primera vez sobre la separación en televisión.

Ferro reconoció que todos los "sincericidios" que hizo al aire nunca fueron planificados. "Estoy hablando con ustedes y me olvido de la repercusión que puede tener esta charla, porque si no, no soy yo", explicó.

Aunque admitió que recibió "mil críticas", aseguró que nunca pensó en ponerse una máscara para evitar ser juzgada. "Prefiero aguantar la tormenta. El mensaje silencioso del que te para en el supermercado y te dice: 'Me pasó lo mismo, me sentí identificada', vale más", sostuvo.

Fue entonces cuando la periodista María Noel Álvarez recordó el episodio que conmovió a sus seguidores: la infidelidad de su entonces pareja con la empleada doméstica y el vivo de Instagram en el que decidió contarlo todo. La pregunta fue directa: ¿qué la impulsó a hacerlo? "Voy a hacer otro sincericidio", anunció Ferro antes de reconstruir aquella jornada.

Contó que, tras meses de terapia psicológica, tratamiento psiquiátrico y medicación, sentía que estaba empezando a salir adelante. Sus hijos habían decidido dejarla sola durante un fin de semana y sus amigas ya no la acompañaban todos los días. Mientras acomodaba un placard nuevo, encontró una bolsa con la ropa de la exempleada. "Una rabia", resumió.

Según relató, tomó la bolsa, se preparó un Aperol, durmió una siesta y, al despertar, decidió prender fuego toda la ropa. "Dije: 'Ya está, exorcizaste. Qué suerte que lo encontraste, Lourdes'. Yo siempre le busco la vuelta buena", recordó.

Ese domingo le tocaba publicar en redes sociales su habitual carta astrológica semanal. Sin embargo, en algún momento dejó de hablar de los astros y empezó a contar lo que le había sucedido. "De repente miro y había más de 1.500 personas del otro lado mirando en vivo. Y yo te lo contaba como si fuera una amiga mano a mano", relató.

Lourdes Ferro. Foto: Gentileza.

Reconoció que sus hijos se sorprendieron cuando vieron la transmisión y le preguntaron cómo había hecho algo así. "Les dije: 'Es que no me di cuenta'", recordó entre risas.

Lejos de arrepentirse, aseguró que volvería a actuar de la misma manera, aunque reconoció que recibió muchas críticas, especialmente de otras mujeres. "No hay ningún tipo que te critique. Casi siempre el peor comentario viene de una mujer", afirmó.

También recordó que no fue ella quien descubrió la infidelidad, sino el esposo de la empleada, quien se comunicó con una de sus hijas. A partir de allí se desencadenó todo.

Con el paso del tiempo, aseguró haber logrado hacer el duelo y hasta mirar la historia desde otro lugar. "Cuando ya no duele, decís: '¿Por qué no se iban a enamorar o querer?'. Ojalá me pase a mí y me enamore", reflexionó.

Incluso sorprendió al decir que hoy considera que la empleada "era una buena chiquilina" y que no guarda rencor, aunque desconoce el presente de ambos: "No sé ni si están vivos o muertos y tampoco me importa", sentenció.

La conductora de Bien con Lourdes (Canal 4) contó que nueve meses después de la separación decidió viajar un mes a Europa con un objetivo claro: regresar con otra actitud. "El duelo es entre tres y cinco años, pero me puse como meta estar mal nueve meses. Cuando volví dije: 'Mi vida tiene que ser otra'. Hay que cerrar", expresó.

Y concluyó con una reflexión nacida de su propia experiencia: "Me da mucha tristeza cuando alguien va a consulta y el marido le fue infiel hace diez años y sigue enganchada. No es bueno para nadie. No creo que nadie mienta y engañe porque sí".