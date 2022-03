¿Qué le dijo Lacalle Pou a "Rusito" González sobre su imitación?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Uno de los personajes del Carnaval 2022 (y también 2020) fue "Luis", la imitación del presidente que para Los Muchachos encarnó Gastón "Rusito" González. De hecho, en el cierre del concurso, "Luis" terminó bailando con una animada Carolina Cosse en el Teatro de Verano.

Entrevistado por el programa "El living", de Canal 5, González contó que la imitación la hizo siempre con respeto. "No hablo de la vida privada"; dijo, más allá de que sí comenta noticias vinculadas al presidente o su entorno, como el polémica viaje de Loli Ponce de León a Dubai o la asistencia del mandatario al Carnaval de Melo.

Sobre los críticos, dijo: "La mayoría de la gente que critica, no ve Carnaval". También aseveró que haber sido Daniel Martínez el presidente, también lo imitaría.

Pero lo más jugoso del testimonio fue el relato de un encuentro entre Rusito y Lacalle Pou. "Me lo crucé un evento y me dijo: 'me cag... de la risa contigo".