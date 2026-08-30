Las fotos de Karina Vignola y Marito Florio en el Caribe: así son sus vacaciones con la familia ensamblada

Karina Vignola cierra agosto lejos de Montevideo y en modo vacaciones. La comunicadora viajó a Punta Cana, República Dominicana, junto a su pareja, Marito Florio, y sus respectivas hijas, y mostró parte de una escapada que tuvo playas paradisíacas, excursiones, fiestas y varios momentos en familia.

A través de Instagram, la comunicadora publicó un álbum con numerosas fotos y videos de los días que compartieron en el Caribe. Una de las protagonistas de las vacaciones fue Isla Saona, uno de los destinos turísticos más populares de República Dominicana, hasta donde el grupo llegó en una excursión por mar.

Las imágenes reconstruyen buena parte del paseo: aguas transparentes, barcos, playas rodeadas de palmeras y varias fotografías del grupo dentro del mar. Vignola también aprovechó el paisaje para posar junto a Florio y compartió una tierna selfie de la pareja abrazada en el agua.

Pero el viaje tuvo un componente especialmente familiar. La conductora estuvo acompañada por sus hijas, Luana y Alina Valverde, mientras que Florio viajó con las suyas. En varias de las fotografías aparecen todos juntos y también se ve a las jóvenes compartiendo distintos momentos, tanto en la playa como durante las actividades nocturnas.

Una de esas noches tuvo una consigna específica: vestirse de blanco. Vignola mostró imágenes de la llamada “Fiesta de blanco”, donde el grupo cumplió con el código de vestimenta y sumó brillos en el rostro. Hubo fotos frente al espejo, selfies en plena celebración y registros de la pareja durante el festejo.

Las vacaciones de Karina Vignola en Punta Cana. Foto: Captura de Instagram @karinavignola.

La comunicadora tampoco se limitó a las clásicas postales familiares. En el álbum incluyó imágenes de los paisajes que encontró durante la estadía, con el azul del Caribe y las palmeras como protagonistas, además de algunos momentos de descanso en la piscina del hotel. Allí subió una foto de un termo y un mate junto al agua.

“Punta Cana”, “Saona”, “Fiesta de blanco” y “Familia” fueron las cuatro etiquetas elegidas por la conductora para resumir el viaje. Sus seguidores rápidamente se volcaron a los comentarios y destacaron tanto el destino como las fotografías del grupo.

Las vacaciones de Karina Vignola en Punta Cana. Foto: Captura de Instagram @karinavignola.

Las vacaciones llegan, además, en un momento de novedades profesionales para Vignola. La comunicadora acaba de confirmar su regreso a la televisión abierta después de varios años alejada de la pantalla y se incorporará a Poné Play, el programa de entretenimiento de Canal 12 encabezado por Pablo Fabregat a través de su personaje Tío Aldo.

La noticia fue anunciada por ella misma luego de firmar su contrato con Teledoce. "Hay firmas que significan mucho más que un contrato… Después de un tiempo, vuelvo a la televisión, y no puedo explicar la felicidad y la emoción que siento", escribió entonces.

Vignola también celebró que el regreso se produzca con una propuesta de entretenimiento familiar. “Vuelvo con Poné Play, un programa para disfrutar en familia, algo que me hace todavía más feliz”, señaló. “Gracias por esta nueva oportunidad. ¡Qué lindo volver! Nos vemos en Poné Play”.