La contundente respuesta de Noelia Etcheverry a los ataques que recibe: "La exposición no justifica el insulto"

Redacción El País

Este jueves, Noelia Etcheverry fue la invitada central de Algo contigo, el magazine de las tardes de Canal 4, y habló sobre los ataques que suele recibir en redes sociales. La conductora de Sonríe, te estamos grabando y La Voz: Uruguay, ambos de Canal 10, se tomó un momento para hablar sobre el lado B de la exposición mediática, y se sinceró sobre lo difícil que suele ser enfrentarse a los insultos.

"A nadie le gusta que te hagan un comentario destructivo", comentó en un momento de la entrevista liderada por Luis Alberto Carballo. "Uno no puede agradarle a todo el mundo, lo entiendo porque estamos expuestos, pero la exposición no justifica el insulto. Si es para construir y para mejorar, ta, lo entiendo, pero es feo leer cuando te critican desde un lugar tan negativo".

Cintia Caballero, panelista del programa, le preguntó cuáles son sus límites al momento de publicar contenido en redes, sabiendo que puede recibir críticas. "¿Cuáles son los lineamientos generales con los que te manejás?", quiso saber. "Fua, es muy difícil. Lo voy viendo en el día a día", admitió antes de dar un ejemplo. "Hoy, por ejemplo, me cuestioné mucho si subía un contenido en el que estaba llorando de emoción. Después me dije: ¿por qué voy a tener vergüenza de hacerlo?'".

🗣️"Estamos expuestos y lo entendemos, pero la exposición no justifica que me insultes".@noe_etcheverry habló sobre las redes sociales y sobre su contenido: "genera empatía con un montón de mamás que están del otro lado y te dicen 'che, a mí me pasa lo mismo'", dijo.#AlgoContigo pic.twitter.com/qLLw2yfwgm — Canal 4 (@Canal4_UY) March 20, 2025

Su comentario hacía referencia al video que publicó antes de la entrevista para celebrar los dos meses de Olivita, el emprendimiento de cocina Montessori que lanzó junto a su famiñia a principios de año. "Quería decir cuánto me emocionaba y qué merecedora me creía de lo que nos estaba pasando. Pero eso también me cuesta. ¿Por qué no podemos decir qué tan merecedores somos de lo que hacemos y lo que recibimos? Me parece que está bueno decirlo, y contar cuánto nos cuestan las cosas y cuánto las laburamos", aseguró.

"Todos los que estamos acá somos laburantes, del primero al último", comentó Etcheverry señalando a todos los que estaban en el estudio de Algo contigo. "Y a veces me cuestiono qué compartir porque la gente va a decir algo, pero después vuelvo a lo mismo: '¿Y qué me importa si son mis redes?' Pero bueno, hace media hora lo estaba haciendo", admitió.

"Con lo que sí me limito es con Oli, mi hija de 3 años, porque es chiquita. Pero ella también es parte de mi vida. Muestro cómo preparo las viandas y la llevo al jardín, y eso genera empatía con un montón de mamás a las que les pasa lo mismo. Yo hago todo como ellas", afirmó. Entonces, Carballo la interrumpió con un chiste: "Ah, ¿vos no tenés dos señoras que te ayudan?". Entre risas, la conductora de Canal 10 respondió: "¡No! Y eso es un problema porque la casa es un relajo siempre".

Horas después de su paso por Algo contigo, Etcheverry compartió una historia de Instagram que se relaciona con lo que comentó en Canal 4. El texto es tomado de una cuenta llamada Ireflexivos, que reza lo siguiente: "Toma agüita. Endereza la espalda. Celebra tus logros. Y deja de sobrepensar. Lo estás haciendo bien".