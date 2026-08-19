Julio Ríos rompió el silencio tras su internación y apuntó contra la mujer que lo chocó: "No se actúa así"

El periodista deportivo Julio Ríos estuvo internado durante varios días luego de atravesar un cuadro infeccioso provocado por una bacteria que contrajo durante el Mundial 2026. A ese problema de salud se sumaron las lesiones que sufrió en un accidente de tránsito ocurrido en Montevideo.

Este martes, Ríos habló en el programa televisivo Algo Contigo sobre su cuadro médico, como también del accidente automovilístico.

Ríos había comenzado a sentirse mal durante su estadía en Playa del Carmen o Cancún, donde presentó fiebre muy alta y un cuadro digestivo que se prolongó durante varios días. Según explicó, los estudios realizados posteriormente determinaron que había contraído una bacteria en el agua.

“Me la agarré en Playa del Carmen o Cancún. Me la agarré en el agua, eso fue lo que determinó el estudio que se me hizo en el Hospital Británico”, contó.

“Estando en Cancún, un día comienzo a hacer una fiebre impresionante, una temperatura altísima y me sentía muy mal. Yo tuve pancreatitis y estuve complicado, pero fue de las peores noches que pasé, fue horrible”, relató.

Durante su estadía recibió suero y medicación y, después de tres días, comenzó a sentirse mejor. Sin embargo, el problema digestivo continuó. “Seguía evacuando de forma muy líquida, por decirlo de alguna forma, pero sentí que me estaba recuperando”, explicó.

Al regresar a Uruguay, su estado comenzó a deteriorarse nuevamente. A la debilidad y los problemas digestivos se sumó un accidente de tránsito que sufrió mientras circulaba por Montevideo.

Julio Ríos habla tras su recuperación después de contraer una bacteria en México y de sufrir un fuerte siniestro de tránsito 🗣️''Bajé 8 kilos en 14 días días'', contó⬇️ pic.twitter.com/D0fBtqH4Oh — Canal 4 (@Canal4_UY) August 18, 2026

El choque ocurrió en la avenida Ponce y Rivera, cuando una camioneta impactó contra el vehículo que conducía Ríos. Como consecuencia del golpe, sufrió lesiones en el hombro y el omóplato. Los estudios posteriores determinaron que tenía un desgarro en uno de los tendones del hombro.

“Cuando vine a Uruguay me empecé a sentir mal, cada vez peor, totalmente carente de fuerza, seguía teniendo un problema estomacal terrible, terrible y ahí me sucede el famoso choque”, contó.

“Me hicieron una tomografía y después una resonancia magnética. Salió que me había desgarrado el 30% de uno de los tendones del hombro al golpearme violentamente contra el parante del auto. El otro auto venía a una velocidad cercana a los 70 kilómetros por hora”, explicó.

“Una distracción la puede tener cualquier persona”

Durante la entrevista, Ríos también se refirió extensamente al accidente y a su reacción frente a la persona que conducía el otro vehículo.

“A mí me dolió mucho ese tema. Increíblemente, durante 20 años no choqué nunca. Insólitamente, en los últimos tiempos choqué cuatro veces. Aunque te parezca mentira, no tuve la culpa en ninguno. Todos terminaron reconociendo el error que habían cometido”, señaló.

Sin embargo, aseguró que decidió no concentrarse inicialmente en los daños materiales. “¿Sabés lo que me dolió a mí? Que yo actué bien, como cualquier persona normal actuaría. Dejé de lado que la persona cruzó con la roja, que venía a una velocidad importante y que me habían roto todo el auto”, sostuvo.

Camioneta que cruza en rojo impacta contra el auto de Julio Ríos.

En ese sentido, recordó una frase del expresidente José Mujica que, según dijo, lo hizo reflexionar sobre la situación.

“Como dijo Mujica una vez, y esas palabras fueron sabias: las cosas materiales no se compran con dinero, se compran con el tiempo que vos utilizaste para lograr ese dinero que posteriormente te permite adquirir determinadas cosas materiales. Lo material no te da felicidad, te da placer”, relató.

Ríos contó que, pese a la gravedad del impacto, su principal preocupación en ese momento fueron los dos niños que viajaban en el otro vehículo.

“Una distracción la puede tener cualquier persona. Lo interpreté por ahí. Aparte, iban dos chiquitos atrás. Me pareció que tenía que priorizar que no había sucedido ninguna tragedia”, explicó.

“Yo estaba en una condición física muy deteriorada. Venía previamente a una fiesta que hizo DirecTV. Me quedé una hora esperando que viniera el esposo de ella. Me saludó muy cordialmente y me pidió disculpas”, contó.

Julio Ríos habla sobre el fuerte sinestro de tránsito que sufrió 🗣️''Un error lo puede cometer cualquiera, un momento de distracción lo puede tener cualquiera; pero por lo menos hacete cargo de la situación. Todavía no había aparecido el video'', expresó⬇️ pic.twitter.com/UOXz2wCLKq — Canal 4 (@Canal4_UY) August 18, 2026

Ríos también cuestionó posteriormente la forma en que la conductora habría declarado ante la compañía de seguros. Según relató, al día siguiente, cuando decidió internarse, su corredor de seguros le recomendó preguntarle qué había declarado sobre el accidente.

“Le pregunto al otro día y me dice: ‘Yo declaré que vos dijiste que yo pasé con la roja, pero a mí no me consta eso porque me nublé. Mi esposo me dijo que yo dijera que no pasé con la roja’”, relató.

“Eso no me gustó. No se actúa así. Yo creo que actué de otra manera. Cuando cometés un error, hay que hacerse cargo”, cuestionó.

La bacteria y la internación

Después del accidente, el estado de salud de Ríos continuó empeorando. Al día siguiente decidió internarse en el Hospital Británico, donde los médicos detectaron que la situación era más compleja de lo que inicialmente parecía.

“Tuve mucha suerte porque en uno de los exámenes que me hicieron detectaron cuál era el germen. Es una bacteria que se va trasladando a diferentes sectores del cuerpo y podés llegar a perder la vida”, explicó.

El periodista también aclaró que la infección no se produjo por haber tomado agua de la canilla en Uruguay, como algunas personas habían supuesto.

“La primera reflexión de la gente es: ‘Julio, tomaste agua de la canilla’. No, no tomé agua de la canilla. Al contrario, me cuido mucho”, sostuvo.

Como consecuencia de la infección, además, desarrolló diverticulitis y perdió alrededor de ocho kilos.

“Después, producto de la infección, me agarré una diverticulitis. Estaba muy débil, sin fuerzas de ningún tipo. Igual, siempre positivo”, concluyó Ríos, quien aseguró que actualmente se encuentra estable y en proceso de recuperación total.