Julio Ríos, furioso con Patricia Madrid en "Polémica": "Te comiste el personaje"

La última fue una noche picante en Polémica en el bar. Este domingo, Patricia Madrid y Julio Ríos protagonizaron un fuerte cruce que terminó con la amenaza de Adolfo "Fito" Garcé de irse del estudio de Canal 10.

La discusión comenzó cuando se debatió sobre el juicio político a Carolina Cosse, que se votó el último viernes. Entonces Julio Ríos opinó que la intendenta "siempre se quiere llevar puesto a todo el mundo", que no le gusta ser controlada y que "no le importa absolutamente nada", y luego comenzó a hacer referencia a las ollas populares.

Rápido, Madrid salió al cruce para intentar no mezclar los temas, y se generó una tensa discusión en la que la periodista opinó que su colega estaba saliendo "en defensa del Mides", y disparó: "A vos te encanta darle difusión a lo que hace (el ministro Martín) Lema".

"Lo que estás diciendo no solamente es una falta de respeto... Yo a vos nunca te he calificado ni te he descalificado como periodista. Lo que estoy diciendo es un hecho objetivo de la realidad", retrucó Ríos, furioso.

Mientras levantaba el tono de voz, el periodista deportivo insistió: "No sé si vos te comiste el personaje o te crees ahora la palabra absoluta de todas las cosas, pero (con) lo que diijste recién de mí me faltaste el respeto". Del otro lado, Madrid intentaba bajarle el tono a la discusión y se mostraba sonriente ante los ataques de su compañero.

Cada vez más enojado, el periodista la acusó de ir y hacer su show. "De ninguna manera le voy a permitir a la señora Patricia Madrid que a mí me venga a decir que me gusta hablar bien del Mides".

El clima que se generó fue tan tenso que uno de los invitados del día, Adolfo "Fito" Garcé, amenazó con irse porque entendió que lo que se le estaba mostrando al público, con una situación así, no era bueno.

Al final, las aguas se calmaron y el programa continuó su curso.