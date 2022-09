Sergio Puglia reveló por qué se "descontroló" en su cruce con Julio Ríos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Sergio Puglia visitó el programa Lado B (TV Ciudad), donde se refirió a su inminente ingreso a la Comisión de cultura del Partido Nacional y las repercusiones de esta noticia. "No voy a hacer campaña ni a militar por el Partido", aclaró.

"Me asombré de ser tendencia durante 48 horas, habiendo cosas más importantes de qué hablar", añadió.

Pero Puglia también se refirió al encontronazo que tuvo con Julio Ríos en Polémica en el bar, a comienzos de julio cuando el periodista deportivo lo calificó como "la Mirtha Legrand uruguaya", lo que provocó que el cocinero y comunicador se parara e increpara fuertemente a Ríos.

"Fue un grave error mío. Yo le pedí disculpas a la audiencia y a los compañeros. Lo que pasa es que a mí no me gusta que me traten en femenino. Yo soy gay. ¿Qué significa ser gay?¿Qué significa ser homosexual? Amar su propio sexo. Estoy casado con un hombre. Amo a un hombre. A mí no me gusta que me traten de femenino. Y todavía me pongan como ejemplo denostando a una persona que es amiga mía (por Mirtha Legrand) y tratándome de vieja chota. No. Por eso me descontrolé. No tendría que haberme descontrolado. Pero yo soy así, ¿qué voy a hacer? Ese día no me pude controlar", comentó.