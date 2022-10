¿Cómo funciona un juicio político? ¿Qué pasa si prospera? ¿Cuándo sería? Experto responde

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El pasado viernes la Junta Departamental de Montevideo con votos de los ediles de la coalición multicolor determinó la solicitud de un juicio político a la intendenta capitaliana, Carolina Cosse. ¿Qué es un juicio político?¿Cuándo se realizaría? ¿La intendenta puede apelar? El País consultó al abogado constitucionalista Martín Risso sobre los detalles.

¿Qué es un juicio político?

"El juicio político es un procedimiento (dispuesto en la Constitución) para separar del cargo, no a cualquier persona, sino a determinados funcionarios: presidente de la República, vicepresidente, ministros, legisladores, intendentes y miembros de la Suprema Corte de Justicia", detalló Risso.



¿Qué se precisa para solicitar un juicio político?

El juicio político comienza con acusación de la Cámara de Representantes o, como en este caso, por tratarse de una intendenta, con un tercio de los votos de los ediles de la Junta Departamental.



Para solicitar que se lleve a cabo un juicio de estas características "se precisan delitos muy especiales, que además constituyan una violación de la Constitución o delito grave. No es frecuente que las autoridades cometan estos delitos en Uruguay", explicó el abogado.

¿Cómo es el proceso?

Una vez que se consiguen los votos para hacer la acusación, el que resuelve si hubo delito perseguible o sancionable —y, por lo tanto, si el juicio político será llevado a cabo— es el Senado, detalló Martín Risso.



En caso de iniciarse el juicio, se crea una comisión especial y se cita al acusado —en este caso la intendenta Carolina Cosse— y a quienes la acusan —los ediles—.

¿Cosse puede apelar?

El acusado no podría apelar al juicio, salvo que se ampare en "algún recurso internacional, pero demoraría demasiado tiempo", explicó el abogado.

¿Cuándo debería tomarse una resolución?

Los tiempos para establecer los plazos del juicio político los determina la Cámara de Senadores, que incluso "podría no pronunciarse". No hay una norma que ponga plazos específicos.



¿Y si fuera destituida, qué ocurre?

Consultado sobre qué ocurriría en caso de que el juicio político se realizara, llegara a su fin y el Senado dispusiera la destitución de la intendenta Carolina Cosse, Risso explicó que debería asumir el gobierno departamental el suplente de la jefa comunal, que es Mauricio Zunino.

¿Cosse está en condiciones de ser juzgada?

El juicio político fue solicitado por ediles departamentales del Partido Nacional y el Partido Colorado por entender que Cosse violó la Constitución al no presentarse en varias oportunidades en las que fue convocada a la Junta.



Sin embargo, según dijo Martín Risso a El País, Cosse incurrió en una violación a la Constitución, pero no en un delito grave. "Acá no hay causal de juicio político, no debería prosperar".



¿Qué casos previos se conocen?

Risso resaltó que el juicio político "no es una figura frecuente". El caso que recuerda se remonta a 1996, cuando la Cámara de Diputados resolvió abrir un juicio político al diputado frenteamplista Leonardo Nicolini, quien presentó documentos falsos en su denuncia por negocios irregulares durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle Herrera con la empresa pública española Focoex.