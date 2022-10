"Usted es una cínica y una mentirosa, Carolina Cosse": contundente respuesta de edil colorado

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Luego de que la intendenta de Montevideo, Carolina Cosse, calificara de "atropello republicano" el pedido al Senado de 13 ediles blancos y colorados para que sea removida de su cargo, el edil del partido Colorado Matías Barreto publicó una contundente respuesta en sus redes: "Usted es una cínica y una mentirosa, Carolina Cosse".

"No me quedan otros calificativos para dirigirme hacia su persona, cuando usted ha violado un mandato constitucional, y cuando usted le está mintiendo al pueblo en la cara", expresó Barreto a través de un hilo de videos publicados en su cuenta de Twitter.



Según el edil, al momento de hacer llamado a sala la intendenta "tenía más del 30 % de pedidos de informes sin contestar". "En el plazo en que usted dio fecha para que pudiéramos tener el llamado a sala y entre que se anunció, (usted) empezó a enviar comunicados, porque no les podemos decir que fueron respuestas a los pedidos de informe, para quedar como que había respondido", enfatizó Barreto.

Específicamente, citó un pedido de informes que hizo sobre el dinero que aporta la Intendencia de Montevideo (IMM) a las organizaciones sin fines de lucro.



El pedido, que data del 12 de agosto de 2021, consta de 12 preguntas. La respuesta, publicada por el edil en su cuenta de Twitter, fue dada el 9 de setiembre de 2022. "Lo que se me respondió son tres renglones tomándome el pelo", expresó Barreto, junto a una captura de la respuesta de la intendenta.

La primera imagen es el pedido de informe con 12 preguntas, la segunda es la “respuesta”.



Evalúen si se respondió lo preguntado o no, y les pido que difundan para que quede en evidencia que Carolina Cosse miente. pic.twitter.com/lTdId1PA0R — Matias Barreto (@MatiasBarreto_) October 8, 2022

La aprobación de un juicio político a la jerarca por no haberse presentado a la Junta Departamental de Montevideo desencadenó en reacciones desde ambas tiendas. Ediles y dirigentes políticos de la coalición multicolor se expresaron en rechazo a la actitud de Cosse de no concurrir ante la convocatoria. Mientras, desde el Frente Amplio se expresó un fuerte apoyo a la intendenta y se calificó al juicio político como un intento de distracción ante otros temas que centraron la agenda de los últimos días.



El nacionalista Diego Rodríguez Salomón apuntó sobre el juicio político: "Las instituciones y los mecanismos de control se deben respetar. Se creen impunes, pero no lo son".



Por otro lado, los ediles del Frente Amplio advirtieron que la promoción de un juicio político era una “falta de respeto absoluta a la institución”, “un circo” y hasta un “tiro por la culata” porque, en última instancia, la intendenta saldrá fortalecida. Además, señalaron que se buscó correr el foco mediático de la Torre Ejecutiva, que en las últimas semanas fue el centro de las noticias por la imputación de Alejandro Astesiano, el exjefe del Servicio de Seguridad Presidencial, y las derivaciones del caso.