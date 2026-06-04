Julieta Denevi: los mensajes de despedida a la actriz y los tiempos en los que le tocó "transitar la oscuridad"

La muerte de Julieta Denevi a los 48 años provocó una serie de mensajes de dolor y despedida entre colegas, amigos y seguidores que la acompañaron a lo largo de una carrera marcada por el talento, el humor y también por profundos desafíos personales.

La actriz, productora y figura recordada por su participación en programas como Plop!, de Canal 12, falleció tras una recaída de la enfermedad oncológica que había enfrentado durante los últimos años. La noticia fue confirmada por su prima, la también artista Gabriela Barboza, quien la despidió con un emotivo mensaje en redes sociales.

"Hoy la tristeza me invade nuevamente. Se fue mi prima Julieta. Nos criamos como hermanas, la vida la llevó a la banquina. Le ayudé mientras se dejó ayudar. Me duelen los recuerdos", escribió. Medios como Telemundo, InfoCapital (TV Ciudad) y otros, informaron con pesar de su fallecimiento.

Agustín Cataldo Iglesias, actual responsable del programa de salud bucal del Ministerio de Salud Pública y amigo personal de la actriz, quien recordó la fortaleza con la que enfrentó los momentos más difíciles de su vida.

"De ella aprendí algo que no voy a olvidar jamás: no bajar los brazos. La vi atravesar momentos muy difíciles, transitar la oscuridad buscando siempre un poco de luz. La vi volver a intentarlo una y otra vez, aun cuando las fuerzas parecían no alcanzar", expresó.

Destacó que nunca perdió "la esperanza ni las ganas de seguir adelante" y recordó un encuentro de 2019 con la entonces precandidata y hoy vicepresidenta Carolina Cosse, a quien Denevi le tejió una bufanda.

Hoy me toca despedir a Julieta.



La conocí primero a través de las redes sociales y, con el tiempo, tuvimos la suerte de hacernos amigos.



Julieta tenía un sueño: volver a sonreír y juntos lo pudimos hacer realidad. Y yo tenía el mío: conocerla. La vida nos permitió cumplir… pic.twitter.com/lbKWLmzlHf — Agustin Cataldo Iglesias (@CataldoIglesias) June 3, 2026

Otro de los mensajes que tuvo repercusión fue el del periodista de TV Ciudad, José María "Josema" Caraballo, quien recordó la intensa actividad que la actriz tuvo en las primeras etapas de las redes sociales, en especial Twitter.

"Julieta también era parte del Twitter de antes. Muchos de acá hablábamos seguido por esta red hasta que en un momento nos perdimos de vista. Por lo poco que sé, lamentablemente la pasó bastante mal y no la pudimos ayudar. Abrazo para su gente", escribió.

Entre otras cosas, Julieta, también era parte de “El Twitter de antes”, muchos de acá hablábamos seguido por esta red hasta que en un momento nos perdimos de vista, por lo poco que sé, -lamentablemente- la pasó bastante mal y NO la pudimos ayudar… Abrazo para su gente.- #QEPD https://t.co/Rz88wL7wMn — Josema Caraballo (@josemacaraballo) June 3, 2026

Durante buena parte de su vida, Denevi habló con una honestidad sobre sus problemas personales. En una entrevista concedida a Sábado Show en 2011 reveló que había atravesado un proceso de rehabilitación por alcoholismo y que esa experiencia había transformado profundamente su manera de vivir.

También contó públicamente que convivía con trastorno bipolar, condición que lograba mantener estabilizada mediante tratamiento médico y más de 15 años de psicoterapia.

Años después, en 2019, relató que era una "sobreviviente del cáncer" luego de haber sido diagnosticada con una enfermedad oncológica en el útero. Sin embargo, el deterioro de su salud terminó derivando en una nueva recaída que finalmente causó su fallecimiento.

Julieta Denevi. Foto: Archivo.

Los problemas de salud tuvieron además consecuencias económicas y sociales que la alejaron de la actividad artística. En 2024, Denevi brindó testimonio para un informe del diario El País sobre refugios del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), donde relató su experiencia como usuaria de estas soluciones habitacionales de emergencia.

Hija del director y actor Jorge Denevi y de la actriz Mary Da Cuña (fallecida en 2016), Julieta construyó una carrera propia que incluyó su paso por las Chin Chin de Cacho Bochinche, el humor televisivo, la pasarela como modelo y numerosos espectáculos teatrales.

