¿Juana Viale abandona los programas de Mirtha? El mensaje que levantó sospechas

Este fin de semana se cierra el ciclo 2021 de los programas de Mirtha Legrand que, como en la mayoría de 2020, estuvieron conducidos por la actriz Juana Viale, nieta de la histórica anfitriona.

Viale, que acaba de estrenar película en Amazon Prime Video y que en el verano llegará a Uruguay con la gira de la obra teatral El ardor, se hizo cargo tanto de las cenas como de los almuerzos.

El fin de semana pasado, Juana compartió La noche de Mirtha con la Chiqui, que volvió a la mesa para una emisión especial de fin de año. No faltó la emoción ni faltaron las preguntas sobre el futuro de Legrand, aunque no hubo respuestas contundentes. De hecho, una mención a la palabra "retiro" generó cierta confusión.



Y en esa línea de las declaraciones confusas, en la previa de Navidad, Juana Viale compartió un video a través de sus historias de instagram y dejó un mensaje que levantó sospechas.



Simpática, Viale saludó a sus seguidores y manifestó: "¡Feliz año, felices fiestas, feliz todo...! ¡Feliz vida! Sean felices. No coman perdices, pero disfruten... ¡Besos a todos! Nos encontramos el año que viene, por algún lugar... Quién sabe por dónde".

Por la forma en la que la actriz se manifestó, pareció estar dando a entender que se despedirá de los programas de Mirtha, aunque todo está en el terreno de las suposiciones. Para saber qué deparará su futuro y qué le deparará el futuro al programa, queda esperar hasta 2022.