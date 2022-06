La inesperada respuesta de Cande Tinelli a las críticas que recibió tras sus operaciones

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Este miércoles, Cande Tinelli se tomó un rato para responder las preguntas de sus seguidores de Instagram. Para sorpresa de la hija de Marcelo Tinelli, la mayoría de las consultas referían a los cambios en su cuerpo; sin embargo, lejos de tomarse a mal los comentarios, respondió por qué se operó tantas veces la nariz.



“¿Por qué nunca estás conforme con tu cuerpo?”, le preguntó una mujer. “Me gusta mutar. Si hay algo que no me agrada mío y puedo mejorarlo para sentirme mejor conmigo misma, lo hago”. Luego, otro usuario le consultó si no creía estar "obsesionada" con su nariz —ya que en reiteradas oportunidades supo pasar por el quirófano—, pero, en esa ocasión, la cantante prefirió responder con ironía: respondió con una fotografía de Michael Jackson.



Otra persona dijo estar pasando por una situación similar a la de ella. “¿Cuántas rinoplastías tenés hechas? Yo me hice cuatro y no me gusta el resultado nunca”, preguntó y la hija del conductor de ShowMatch recomendó a su médico de manera “urgente” y dijo que él fue “el único médico que logró entender lo que quería”.



Sobre el final de su improvisada instancia de preguntas y respuestas, otro seguidor le reclamó por qué no estaba satisfecha con su cuerpo, “a nivel de hacerte otra persona con pinturas y cirugías”; de inmediato, la novia de Coti Sorokin fue contundente: “Mi amor, la vida es corta, me aburre ser siempre igual. Como ya dije: si algo no me hace feliz de mi cuerpo y tengo la posibilidad de poder cambiarlo o mejorarlo para sentirme mejor, no lo dudo un segundo. De mi cu... un florero. Así como hay gente que piensa distinto y se acepta como es, banco también, banco todo”.