Cande Tinelli lanza su perfil en la plataforma para adultos OnlyFans: "Es un hecho"

A través de sus redes sociales, Candelaria Tinelli anunció que compartirá contenido para adultos en la plataforma OnlyFans. Como era de esperarse, la novedad generó revuelo entre sus miles de seguidores.

La noticia la dio a conocer a través de una historia de Instagram, donde agregó una postal en la que explicó que se creó un perfil en un reconocido servicio de suscripción con contenido erótico. "Es un hecho, tengo OnlyFans", dice el texto con el que acompañó al posteo.

De esta forma, la hija mayor de Marcelo Tinelli confirmó su desembarco en una red que cuenta con más de 100 millones de usuarios en todo el mundo. Allí, se puede acceder al contenido de Lelé por 15 dólares mensuales.

Las personas suscriptas —los llamados fans del título— podrán observar los primeros tres posteos de Candelaria, que hasta el momento cuenta con un total de 50 likes en su perfil. Además, tendrán permitido interactuar con ella por mensajes privados.

Desde que la hija de Tinelli compartió la noticia, se generaron cientos de reacciones en las redes sociales y no todas fueron positivas.



En su cuenta de Instagram, Candelaria expuso a un usuario que la criticó y compartió la captura del mensaje: "¿Y quién quiere ver piel y hueso?", le preguntó un internauta. Como respuesta, Cande comentó con cierta ironía: "Vengo muy bien. Se ve que varios".

Esta no es la primera vez que Candelaria Tinelli se refiere a las críticas que recibe por su apariencia. Hace pocos días, la joven se descargó ante los constantes comentarios negativos de las tomas que comparte en su perfil y se dirigió a sus más de cuatro millones de seguidores.

"Yo sé que esto viene de las mujeres. Me censuran las historias por mostrar medio centímetro de la rayita de una lola", comenzó, claramente molesta. Y agregó: "Las denuncias vienen de las minas porque somos unas sacadas. Estamos todas contra todas, en vez de apoyarnos. Constantemente recibo mensajes de minas que dicen que estoy toda operada, que mi cara es de plástico, y no sé qué más".

"Estoy muy cansada. No me rompan más. No tengo un pu… problema en decir que me hice en la cara. La nariz me la operé dos veces, me puse labios, me pongo bótox como cualquier persona", disparó, sin problema a la hora de enumerar las veces que pasó por el quirófano.

Furiosa, finalizó: "No entiendo qué más quieren que diga. Dejen ser a la otra persona. Yo no estoy fijándome qué se hace la otra persona o qué no se hace. Qué cada uno haga de su culo un fuc… florero. Yo voy a seguir haciéndome todo lo que se me cante el traste. Si puedo, lo voy a seguir haciendo. Así que, por favor, no me jo... más".

Con su llegada a la plataforma para adultos, Candelaria se suma a la larga lista de famosas que apostaron por estos sistemas digitales para vender su imagen a través de fotos y videos sin censura. Entre las más reconocidas se encuentra, Florencia Peña, Silvina Escudero y Silvina Luna, quienes decidieron sumarse a la red uruguaya llamada DivasPlay.