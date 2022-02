El hijo de Larrañaga contestó al nuevo cuplé de Cayó la Cabra sobre la muerte del ministro

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La murga Cayó la Cabra protagonizó una de las grandes polémicas carnavaleras de esta temporada al hacer alusión en un cuplé a la muerte de Jorge Larrañaga ocurrida el 22 de mayo del año pasado. El conjunto ironizó al respecto en la prueba de admisión y pese a recibir críticas por mofarse de un fallecimiento, redobló la apuesta en la primera rueda sobre el escenario del Teatro de Verano.

Jorge Larrañaga Vidal, hijo del ministro, habló con Algo Contigo (Canal 4) sobre sus sensaciones frente a estas expresiones en la fiesta popular. "Cuando lo vi me dio una tristeza enorme, sobre todo por mi hermano menor Faustino que tiene 13 años. Ya es muy duro atravesar la muerte de su padre para que todavía encima le tenga que agregar un hecho tan desagradable como este", sentenció.

"Me parece bien que haya críticas duras, pero cuando la burla alcanza un odio y una violencia desmedida me parece que no nos hace bien como sociedad. Ni a mí ni a mis hermanos se nos ocurriría hacer chistes sobre la muerte de nadie", señaló.

En la primera oportunidad, la murga había enunciado que Larrañaga "estaba en una" al momento de su muerte y se burló de la popular frase "hay orden de no aflojar" que utilizaba el caudillo de Pysandú. Luego de que se viralizara el video de esa prueba de admisión, Larrañaga Vidal tuiteó para invitar al conjunto a la reflexión y a pedir disculpas a su familia, lo que finalmente nunca ocurrió. En ese sentido, lamentó que el conjunto "haya perdido la oportunidad de retractarse" y les aconsejó "dejar el orgullo de lado".

Larrañaga Vidal aclaró que él está acostumbrado a "todo tipo de críticas" hacia su padre, "y de las más duras", pero en esta oportunidad "no se trata de política sino de la esencia humana". "La burla alcanza el nivel más bajo que es el de reírse del fallecimiento de una persona que ocurrió hace pocos meses, y el dolor de la familia y seres queridos está muy fresco", explicó, y calificó la actitud de la murga como "deleznable".

Finalmente, el invitado agradeció "los mensajes de apoyo, en especial de personas del Frente Amplio y vinculadas al carnaval" que le manifestaron su "desacuerdo con ese fragmento del espectáculo". Consultado por la posibilidad de que la murga continúe haciendo bromas sobre la muerte de su padre, Larrañaga Vidal cerró: "Que sigan adelante, los juzgará su conciencia".

¿Qué había dicho Cayó la cabra?

En la prueba de admisión, Cayó la cabra había abierto la polémica al cantar: "'Hay orden de no aflojar', fue la promesa de Larrañaga. Y hasta al último minuto parece fuerte la militaba. Aún no se sabe mucho de su partida inoportuna, lo que todo el mundo sabe es que estaba en una".

Tras las críticas y anunciar que evaluaban pedir disculpas y retirar la cuestionada cuarteta, Cayó la cabra redobló la apuesta para la primera rueda del Carnaval. Fue así como sobre el escenario del Teatro de Verano lejos de quitar es fragmento, bromearon con respecto a la repercusión que había alcanzado su primera presentación.

Primero, durante el salpicón, la murga comenzó a cantar "'Hay orden de no aflojar' fue la promesa de Larrañaga", pero se reprimió y pasó a la siguiente cuarteta, que tiene como protagonista a Sergio Puglia. Más adelante en el espectáculo retomó el tema y expresó: "Tuve un desacierto, me reí de un muerto y han pedido censura (...) Murga quiso hacer chiste, murga no sabía que alguien se iba a ofender. Murga está arrepentida, aunque murga tal vez lo volvería a hacer".