Guardavidas intentó "apretar" a periodistas de Maldonado y así le respondió Celso Cuadro

La atención en Maldonado estuvo estos días centrada en un conflicto entre los guardavidas y las autoridades departamentales. Los medios locales y nacionales siguieron minuto a minuto la situación hasta el acuerdo que llegó a última hora de este martes.

Sin embargo, en el marco de la cobertura se produjo un momento de alta tensión entre algunos representantes del sindicato y los periodistas de Maldonado, entre ellos el corresponsal de Telemundo, Celso Cuadro. Las diferencias se precipitaron luego de que los periodistas le realizaran una nota al vocero de los guardavidas sobre el principio de acuerdo con la Intendencia.

Finalizada la rueda de prensa, otro guardavidas alzó su celular y anunció que había grabado toda la nota. Pidió en tono amenazante que saliera en los canales sin editar. "Si no, nos veremos en la obligación de tomar algún tipo de medida como ustedes lo saben", dijo.

La reprobación de los periodistas fue inmediata. "No podés amenazar así", se escuchó. "Nosotros no editamos, se edita en Montevideo", dijo la corresponsal de Telenoche, Virginia de los Santos.

Luego intervino Celso Cuadro: "¿Te puedo decir algo? Es un atrevimiento lo que estás haciendo. Yo sí edito y yo edito lo que él dice, no le agrego nada ni le pongo nada, que te quede claro", respondió el corresponsal de Telemundo, según un video que circula en redes y que fue subido por otro periodista fernandino y que trabaja para Telenoche, Marcelo Umpiérrez.

"Si él habla dos horas, yo tengo minuto y medio. No lo puedo poner dos horas. Voy a poner minuto y medio hablando él", le dijo luego Cuadro al funcionario que lo señalaba con ademanes amenazantes. La discusión subió entonces de tono hasta que otros guardavidas intervinieron y se llevaron al funcionario que había hecho las amenazas. "No entres en el juego", le dijo uno de sus compañeros al sacarlo de la escena.

Luego de la viralización del video este miércoles, Celso Cuadro apeló a su cuenta de Twitter para hacer una aclaración en tres puntos: "1- Está muy claro que REPUDIO absolutamente lo quiso hacer este Individuo. 2-Este hombre no representa el colectivo de guardavidas con quienes tenemos una muy buena relación y dialogo. 3-Agradezco la gran cantidad de mensajes y llamados que me han llegado".

ACLARACION: 1- Está muy claro que REPUDIO absolutamente lo quiso hacer este Individuo.

2-Este hombre no representa el colectivo de guardavidas con quienes tenemos una muy buena relación y dialogo.

3-Agradesco la gran cantidad de mensajes y llamados que me han llegado. pic.twitter.com/7Ix4GUG9YQ — Celso Cuadro (@CelsoCuadro) January 19, 2022

"Voy a salir a quebrar una lanza por mis colegas. Estuvimos 6 horas haciendo guardia a los señores guardavidas. ¿Este personaje tiene el tupé de grabar cuando se hacian las notas y salió a apretar a los periodistas? Un verdadero ordinario. Un #GPS para este señor", escribió Umpiérrez al compartir el video.

Voy a salir a quebrar una lanza por mis colegas. Estuvimos 6 horas haciendo guardia a los señores Guardavidas. Este personaje,tiene el tupé de grabar cuando se hacian las notas y salió a apretar a los periodistas? Un verdadero ordinario! Un #GPS para este señor!! pic.twitter.com/546NUtBRJ7 — Marcelo Umpierrez (@emekavoces) January 19, 2022

Virginia de los Santos también hizo comentarios sobre la situación en Twitter. "Solo voy a decir NO a la violencia, NO a las amenazas. En ningún ámbito. En ninguna circunstancia. Párrafo aparte para todos mis colegas y compañeros, que con respeto y cada uno a su manera, hizo saber que esta NO es la forma", escribió para luego añadir: "Nobleza obliga. Esa actitud no representa a todo el colectivo de Guardavidas y el video tampoco. Detrás de cámara también hubo diálogo y pedido de disculpas de sus compañeros", escribió.

Nobleza obliga. Esa actitud no representa a todo el colectivo de Guardavidas y el video tampoco. Detrás de cámara también hubo diálogo y pedido de disculpas de sus compañeros.#Solidaridad con @CelsoCuadro @forna7876 @MartinCorujo82 @emekavoces @canal2sancarlos @Camii_perez — Virginia de los Santos (@Vikydls) January 19, 2022

Según supo TV Show, efectivamente otros guardavidas se acercaron a los periodistas para pedir disculpas por la actitud de su compañero.

La actitud de Cuadro fue celebrada por varios colegas en Twitter, entre ellos Alejandro Figueredo. "Cuando hay oficio, se nota. El gran

@CelsoCuadro poniendo las cosas en su lugar. Hoy merece que lo viralicen más que que cuando se moja en las tormentas", escribió.

La periodista de Maldonado Laura do Carmo compartió otro video de la situación y aseguró: "Lamentable que trabajadores le metan la pesada a otros trabajadores".

Do Carmo también lamentó la actitud de "otros colegas" que al parecer estaban preocupados por el daño a la imagen de los guardavidas. "Que haya "periodistas" preocupadas porque los guardavidas iba a "quedar mal" habla peor de nuestra profesión que del atropello de quienes metieron la pesada", escribió.