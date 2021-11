Fuerte gesto 2.0 de Wanda Nara que despertó nuevos rumores de crisis con Mauro Icardi

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hay nuevo capítulo en el Wandagate, porque un gesto 2.0 de Wanda Nara despertó nuevos rumores de crisis entre ella y Mauro Icardi.

Desde este martes, el perfil de Instagram de la empresaria ya no cuenta con el posteo que confirmaba su reconciliación con el futbolista. La pregunta es: ¿lo archivó por cuestiones estéticas, de la imagen de su cuenta, o lo eliminó porque están peleados otra vez?

Nara tamién desapareció otra selfie que había compartido con el delantero de Paris Saint Germain, en la que se los veía muy enamorados. Sin embargo, no borró todo rastro de presencia del jugador, ya que mantuvo algunas fotos recientes en las que también aparecen sus hijos.



El rumor de una nueva crisis cobra fuerza, porque además Wanda dejó París y voló a Milán, donde se encuentra haciendo fotos para una campaña publicitaria. Así lo contó en redes sociales, donde compartió una sensual foto en la que aparece en ropa interior, que hizo que sus seguidores sacaran conclusiones del tipo: "Está soltera, está clarito".

Siempre tras las huellas de la virtualidad, por estos días Icardi no está activo en Instagram. Su cuenta no aparece, aunque no está claro si la cerró de manera voluntaria o si la propia red social decidió suspenderla, a modo de penalización. Esto sería por una foto que publicó recientemente, junto a Wanda, al borde de la censura.



Quienes también estarían en crisis serían Zaira Nara y Jakob Von Plessen, después de que este fuera señalado como un cómplice de Icardi a la hora de cubrir su affaire con China Suárez.



"No se van a separar pero el fin de semana la pasaron feo. Ella está en una crisis con su marido bastante importante por lo que pasó con Mauro Icardi. No puede creer que se haya metido allí", dijeron fuentes allegadas a la pareja en diálogo con Paparazzi.