Cuáles fueron las exigencias de Wanda Nara para la entrevista con Susana Giménez

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Wanda Nara y Mauro Icardi pusieron fin a su mediática crisis matrimonial y, ahora, la empresaria tiene planes de dar una entrevista exclusiva a Susana Giménez para hablar de todo lo ocurrido en las últimas semanas.

Tras superar el escándalo que desataron los chats que intercambiaban el futbolista y la China Suárez, Nara estaría dispuesta a conversar con la diva en uno de los reportajes más esperados del año, pero no sin condiciones: en las últimas horas, trascendieron cuáles serían las exigencias de Wanda para el mano a mano televisivo.



La relación de Nara y la conductora tiene ya algunos años. En 2017, Susana viajó a Italia, donde vivía la esposa de Icardi, para entrevistarla: juntas recorrieron su casa, vieron un entrenamiento del jugador y compartieron una cena. Desde entonces, las dos mujeres mantienen cierto contacto e, incluso, tras superar su conflicto de pareja, Wanda recibió un encantador regalo de parte de la conductora que agradeció vía Instagram Stories. Junto a la imagen de un ramo de flores que Giménez le envió a París, escribió: “Gracias amiga por tus palabras, consejos y amor hacia mi familia. Nos vemos pronto”.



El cierre del mensaje bien podría ser un anticipo de su reunión. “Susana quiere ir personalmente porque estuvo muy activa con el tema. Sé que tuvieron largas conversaciones telefónicas y que la diva le dijo que bajara un cambio y estuvo aconsejándola. Me parece que es mejor el encuentro personal”, contó Karina Iavícoli en Intrusos (América). Según informó La Pavada de Crónica el viernes, la diva ya estaría preparándose para viajar a Francia y grabar la esperada charla. Los requisitos serían dos: que sea Susana quien se traslade a la casa de Wanda en París y que se efectúe un alto cachet en dólares cuya cifra exacta no trascendió.

La frase ¿premonitoria? de Wanda Nara en su último encuentro con Susana

Hace una semana, aprovechando el punto más alto de la cobertura mediática del escándalo Nara-Icardi-Suárez, Telefe volvió a transmitir la nota que Susana le hizo a la empresaria argentina en Milán hace cuatro años. Entre las diferentes idas y vueltas de la conductora, Wanda y su marido Mauro, quien también participó de la entrevista, resonaron algunas frases que cobraron especial importancia en medio de la crisis.

“Susana, hoy me dijiste que dura 8 años”, dijo Nara en un momento de la comida que compartieron los tres. “Sí, la pasión dura poco, pero el amor dura toda la vida. Aunque también hay gente que le gusta estar sola, tranquila y es feliz”, respondió la diva. Al escucharla, Icardi intervino: “Yo siempre le digo eso a Wanda, que lo importante es ser feliz porque hoy estamos juntos y tenemos una hermosa familia”. No obstante, su mujer fue categórica: “Yo soy más realista, no digo para toda la vida. Digo, ojalá nunca nos pase nada... Porque uno nunca sabe”.