Felipe Fort presentó como novia a una impactante modelo rusa: el incómodo mensaje que le dejó su hermana

El amor está en el aire y el enamorado es Felipe Fort. El hijo de Ricardo Fort revolucionó las redes sociales al blanquear oficialmente su nueva relación. La joven que le robó el corazón es una modelo europea que mantiene un bajo perfil. Tras confirmar su noviazgo, empezaron a mostrarse juntos en las redes sociales y ya dejaron entrever que lo suyo va en serio.

Hace un par de días, el joven de 22 años sorprendió a sus 860 mil seguidores de Instagram al hacer un posteo para presentar a su nueva pareja. Su accionar no pasó inadvertido, puesto que, a pesar de la popularidad de su apellido, él suele ser reservado en lo que a su intimidad respecta.

La novia de Felipe Fort. Foto: @felipe_fort_

La publicación incluyó varias fotos. En la primera se lo pudo ver en Málaga abrazado a una mujer de cabello rubio que sostenía un enorme ramo de flores, posiblemente un regalo de su parte. También agregó una de sus manos sobre un gatito negro que encontraron en la calle y postales de un paseo en auto que hicieron con amigos. Además, ambos posaron, por separado, recostados en una piedra en la playa con el mar y las embarcaciones de fondo.

El posteo, que data del 20 de julio, ya acumula cerca de 100 mil “Me Gusta” y cientos de comentarios. Pero, sin duda, el más llamativo fue el de su hermana Marta. “Me enteré igual que ustedes”, escribió, deslizando la posibilidad de que Felipe pudo no haberle contado de antemano que estaba en pareja.

¿Quién es la joven que enamoró al hijo de Ricardo Fort?

Su nombre es Mary Di, es de origen ruso y está radicada en España. Cuenta con 4082 seguidores en Instagram, donde se presenta como Mereneis, pero la información que comparte es poca, solo su país de residencia y su correo de contacto.

Tiene 41 publicaciones en su feed, todas vinculadas a su carrera de modelo: desde sesiones de fotos hasta producciones, desfiles y eventos en Madrid, Marbella, Málaga, Milán y París. Varios de sus posteos cuentan con románticos mensajes de su novio, desde “amorcito” hasta “hermosa”. Más allá de esta decisión de solo usar sus redes para promocionar su trabajo, Mary replicó en sus historias un video que subió Felipe, en el que se los pudo ver abrazados, haciéndose mimos y dándose besos en la playa.

La Nación GDA