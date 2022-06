Falleció Julio Decaro, el médico que invitaba al diálogo en Villa Biarritz

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Falleció este viernes Julio Decaro, médico y escritor, pero mejor conocido como el "doctor de la vida". Convencido del poder sanador del diálogo, por muchos años, Decaro "atendía" en el parque Villa Biarritz con una peculiar convocatoria: "Te invito a charlar 20 minutos conmigo", decía su cartel y él disponía de dos sillas plegables.

"Julio, gracias por tanto", escribió la productora María Estela Moreno al despedirlo en la red social Twitter. "Conocerlo de cerca, vibrar con él cuando gestaba cosas fue un privilegio", añadió Moreno.

QEPD 🤍🙏🏻 Julio. Gracias por tanto.

Los mensajes de condolencias se replicaron en Twitter, en especial dedicados a su hija, Gabriela Decaro.

La "última temporada" de "Te invito a charlar 20 minutos conmigo" fue en 2019. Decaro acudió a Villa Biarritz por lo general los días de feria y a recibía a interlocutores de lo más variados.

"No quiero transmitir ningún mensaje en particular, estoy esos veinte minutos para esa persona que se acerca y propone el tema o me pregunta; a veces hablamos de cosas triviales y otras, de asuntos muy profundos; hay gente que en pocos minutos llega a conmoverse hasta las lágrimas contándome alguna cosa, por ejemplo enfermedades de algún familiar que lo angustian. Y hay jovencitos que me preguntan qué pienso yo que hay después de la muerte o qué pienso sobre el amor", contó Decaro en una entrevista para El País en 2017.