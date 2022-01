El ex uruguayo de Silvia Süller ahora está de novio con Alejandra Pradón

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

En abril de 2021, Silvia Süller sorprendió al anunciar que estaba de novia con un uruguayo. El hombre en cuestión era Martín Lema, un joven de 23 años y con formación en comunicación, al que había conocido virtualmente cuando él le hizo una videollamada, un servicio que ella vendía.

El noviazgo escaló rápido y se habló de casamiento y hasta de hijos, pero así como creció, se desinfló. Para agosto, la exvedette aseguraba que había vivido "un año de mentiras". La versión de Lema indicó que ella le hacía constantes y excesivas escenas de celos.

Pero aunque esa relación terminó, una nueva nació en el entorno de Lema, que ahora está de novio con Alejandra Pradón.

La noticia la dio en una entrevista con el programa Mitre Live de Juan Etchegoyen en radio Mitre de Argentina. "Estoy muy contento, vengo de una relación muy complicada, una desilusión amorosa y ahora se dio con una persona como Ale, fue algo mágico e inexplicable", declaró.

Lema contó cómo la conoció: "Me comuniqué con ella para hacer una entrevista y no se pudo concretar, pero no es que quedó ahí. Hablamos todos los días y no paramos. Hay un gran cariño entre ambos y el mes que viene vamos a vernos que es lo que quiere ella más que nada".

El joven, que se presenta como "futuro periodista de espectáculos" y que se ha lanzado como cantante, detalló: "Empezamos a hablar y hubo tremenda onda, nos matamos de risa, me cuenta anécdotas de su carrera y yo de la mía. Hablamos tantas cosas... Ella tiene mucha humildad, es sencilla y es preciosa, ¿cómo no me voy a enganchar con una persona como ella?".

Lema dijo que de Pradón lo enamoró "lo que es como mujer" y contó que se envían fotos con poca ropa. Sin vueltas ni censuras, agregó: "La veo y me calienta enseguida (...) Con el calor que hizo la semana pasada, le dije que me deje de mandar fotos porque estaba prendido fuego".

En tanto, en el programa Emparejados de América, compartieron un audio de Lema en el que definió a Pradón como "un bombón de dulce de leche". Rápido, los panelistas del ciclo lo definieron como un "cazafamosas".