Exnovio uruguayo de Silvia Süller dio su versión sobre la separación: "Le jodía que yo saliera"

Martín Lema, el joven de 23 años que por un año estuvo en pareja a distancia con Silvia Süller dio su versión luego de la escandalosa separación con la mediática argentina.

Lema contó que su pareja le hacía reiteradas escenas de celos. "Salía con mis amigos y le jodía que yo saliera. Me llamaba y si no la atendía, era una mala persona o un psicópata. Dejé pila de amistades este año para cumplir con la señora", contó el joven en Algo contigo (Canal 4).

El uruguayo reveló que el final del vínculo se produjo porque "no aguantó más". "Aguanté, aguanté, aguanté hasta que no aguanté más. La señora me pidió que la bloqueara y la hice", dijo

"Se portó mal conmigo", añadió luego de contar favores que le hizo a su expareja.

La relación entre Lema y Süller, de 63 años, se inició con una entrevista que le hizo el uruguayo por la red social Instagram. El romance fue siempre a distancia y duró un año.

El martes, Süller anunció en sus redes sociales la separación e hizo un duro descargo. ""Se terminó al fin, ¡un año de mentiras!. ¿Acaso alguien pensó que podría pasar algo? El que con niños se acuesta, mojado se despierta", aseguró la mediática en un posteo.