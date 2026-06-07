Entre el Louvre y la Torre Eiffel, el romántico viaje de Fernanda Cabrera y su novio a París: "Fluye nuestro amor"

La periodista de Telemundo, Fernanda Cabrera, y su pareja, el realizador audiovisual Federico Musé, disfrutan de una escapada romántica por París, una de las ciudades más emblemáticas y románticas del mundo, donde recorrieron algunos de sus principales atractivos turísticos y culturales.

Durante su estadía en la capital francesa, la pareja visitó el célebre Museo del Louvre y paseó por distintos rincones de la ciudad, compartiendo algunas imágenes de la experiencia en redes sociales. El viaje tuvo su momento más simbólico con una fotografía de ambos frente a la Torre Eiffel, convertida en el broche de oro de unas vacaciones que despertaron la atención y el cariño de sus seguidores.

Junto a la imagen, Cabrera y Musé eligieron compartir unos versos del poeta francés Guillaume Apollinaire: "Sous le pont Mirabeau coule la Seine et nos amours. Faut-il qu’il m’en souvienne. La joie venait toujours après la peine". La frase puede traducirse como: "Bajo el puente Mirabeau fluye el Sena y nuestro amor. ¿Debo recordarlo? La alegría siempre siguió a la pena".

Fernanda Cabrera y Federico Musé. Foto: Instagram Federico Musé.

La publicación recibió decenas de mensajes de afecto. Entre ellos, la comunicadora Noelia Franco comentó: "Hermosos", mientras que la conductora de Subrayado, Carolina García, escribió: "Qué hermoso les queda París".

La relación entre Cabrera y Musé atraviesa un gran momento. La periodista confirmó públicamente el noviazgo el año pasado, aunque la historia de amor había comenzado tiempo antes. Desde entonces, la pareja ha compartido distintos momentos juntos y ya forma parte de los círculos familiares y de amistades de ambos.

Musé es director de cine y publicidad y ha desarrollado una destacada carrera profesional desde Punta del Este, trabajando en producciones para marcas de alcance internacional. Cabrera, por su parte, se ha consolidado como una de las periodistas más reconocidas de Telemundo. Fernanda Cabrera pasó por los tres noticieros de la TV abierta privada en diferentes etapas de su carrera.