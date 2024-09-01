El rapero FatmanScoop, creador de varios éxitos en los noventa, falleció luego de colapsar durante un show

Agencia EFE

El rapero Fatman Scoop murió en un hospital al que fue llevado tras colapsar mientras realizaba una presentación el viernes en Connecticut, según confirmó su familia.

"Con profunda tristeza y gran pesar compartimos la noticia del fallecimiento del legendario e icónico FatMan Scoop", señala el mensaje en su página de Instagram aunque no se menciona la causa de su muerte.

Antes de ser llevado al hospital, el cantante recibió asistencia del personal de urgencias médicas.

"Anoche el mundo perdió un alma radiante, un faro de luz en el escenario y en la vida", indica además el mensaje sobre la repentina muerte a los 53 años de Isaac Freeman III, conocido en el mundo del espectáculo como FatmanScoop.

Lo recuerdan además como una persona que les hizo sonreír, bailar con su música y abrazar la vida con positivismo.

"FatMan Scoop no era sólo un artista de clase mundial, era un padre, hermano, tío y amigo. Era la risa en nuestras vidas, una fuente constante de apoyo, fuerza inquebrantable y valentía", indica además el comunicado.

El intérprete de hip-hop, neoyorquino, era conocido también como personalidad de la radio. Su carrera despegó en la década de 1990 a través de la cual colaboró con diversos artistas entre ellos Mariah Carey, Whitney Houston, Janet Jackson y Pitbull, destacan los medios.

Uno de los videos de sus fanáticos en redes sociales lo muestran sin camisa animando a la multitud que se convocó al Town Center Park de Connecticut poco antes de colapsar.

La carrera de Fatman Scoop despegó a finales de los años 90 en Estados Unidos. A lo largo de su trayectoria, colaboró con grandes artistas: Missy Elliott, Mariah Carey, Whitney Houston, Janet Jackson y Pitbull, entre otros.

A finales de los 90 su tema "Be Faithfu", en colaboración con el dúo de hip-hop Crooklyn Clan, fue un gran éxito que se escuchaba en clubes y fiestas del convirtió en un himno en los clubes del momento y fiestas.

En julio de 2024, FatmanScoop colaboró con Tech N9ne en el sencillo ´No Popcorn´ y el mismo día que murió lanzó dos nuevos sencillos: ´Let It Go´, con Dyce Payso y ´Our House´, junto con el grupo de música electrónica holandés Bingo Players y el equipo de DJ estadounidense Disco Fries, según su biografía.

Artistas con los que trabajó como Missy Elliott han lamentado su muerte. "La VOZ y la energía de FatmanScoop han contribuido a MUCHAS canciones que hicieron que la gente se sintiera FELIZ y quisiera bailar durante más de 2 décadas"., indicó en su mensaje en X.

Mientras que Questlove, de la banda de hip-hop The Roots, se refirió al cantante como la "encarnación de lo que realmente era el hip hop. Simplemente olvidarse de los problemas, vivir el momento y permitir la entrada de la alegría".

Por su parte, la alcaldesa de la localidad, Lauren Garret, dio su pésame a la familia del artista en un mensaje que publicó en su página de Facebbok.

"En nombre de la ciudad de Hamden, ofrezco mi más sentido pésame a la familia y amigos de Isaac Freeman, conocido como FatmanScoop.

"Fue un intérprete maravilloso con un gran número de seguidores, como lo demuestran los miles de fanáticos que vinieron a ver la que sería su última actuación en Hamden Town Center Park", indica además su mensaje.

La alcaldesa agradeció al personal médico por la ayuda al artista.