El percance de Noelia Etcheverry en sus vacaciones soñadas y la promesa de la conductora de Canal 10

Redacción El País

Noelia Etcheverry no para de compartir imágenes, videos y tips de sus primeras vacaciones en familia, junto a su pareja Fabricio Fernández, camarógrafo de Canal 10, y su pequeña Olivia, que debutó en los aviones. El destino elegido fue Estados Unidos, donde pasaron los primeros cuatro días paseando por los parques de Disney. No faltaron las aventuras ni los percances en este diario de viaje por Orlando.

"Chau Orlando, gracias por hacernos tan felices, escribió la conductora de La Voz Uruguay (Canal 10), y acompañó la historia de Instagram con un video desde el auto que alquilaron, donde se veía la ruta de noche. Atrás quedaron los dos parques (Epcot y Magic Kingdom) que visitaron en cuatro días. Y dieron paso a una travesía especial: "Bienvenidos a bordo, esta familia se embarca por primera vez en un crucero", posteó ella junto a un video que mostraba parte de las instalaciones del barco.

El inconveniente de Noelia Etcheverry y su promesa

Noelia Etcheverry con su hija Olivia en Disney. Fotos: Instagram @noe_etcheverry

Etcheverry, que acostumbra a ser muy activa en redes sociales, no dejó de lado la interacción con su comunidad ni siquiera estando de vacaciones. Usó una encuesta y consultó a sus 134 mil seguidores: "¿Qué quieren que les cuente o muestre?"

La primera inquietud fue a qué juegos habían podido subir con Olivia. Enumeró los de Magic Kingdom (La Sirenita, Winnie Pooh, Peter Pan), contó que también habían ido a conocer a Mickey en un teatro, que todo había sido alucinante; y contó que en Epcot se habían subido a Nemo, Frozen y Ratatouille.

Acto seguido, prometió a su comunidad que armaría un reel con cada parque con el fin de mostrarles todo lo que había podido grabar.

La siguiente pregunta fue si habían alquilado un cochecito para trasladar a la pequeña de dos años, si habían llevado uno propio o lo habían comprado ahí. Entonces Etcheverry procedió a relatar un percance:

"El primer día alquilamos (15 dólares por día, 13 si alquilás más de un día) porque se perdió el que compramos pero apareció y amamos. Se hace chiquito, es ideal para viaje. Inviable sin coche por las distancias y lo enorme de los parques".

Otro usuario o usuaria quiso saber si convenía alquilar auto o tomar ómnibus, ya que viajará en enero en familia y le servía el consejo. Y tiró otro centro para que la conductora y actriz contara otra anécdota:

"A nosotros nos encantó alquilar auto, nos dio independencia fuera de los parques y dentro. Ayer no lo llevamos a Magic y Epcot, fuimos en bus pero perdimos el de vuelta y como demoraba mucho el próximo tomamos Uber y ahí dijimos, 'mañana es en auto'".

Relató también que se quedaron en hoteles fuera de Disney pero la realidad es que solo iban para pernoctar: "Desayunábamos y volvíamos a dormir, teníamos hasta la cena incluida pero no llegábamos nunca, vivíamos afuera".

Habrá que ver cómo continúan las historias de viaje de Noelia Etchverry y su familia en el que describió como un destino soñado.